紐約醫學生涉將72歲長者推下鐵軌 被控多項重罪

記者馬璿／紐約即時報導
元旦當天凌晨3時30分許，布朗士區發生一起長者遭推入鐵軌的暴力事件。圖為161街洋基球場站。(取自MTA)
元旦當天凌晨3時30分許，布朗士區發生一起長者遭推入鐵軌的暴力事件。一名72歲男子在161街–洋基體育場站等候列車時，遭陌生男子從背後推入進站的4號線移動列車側面，導致頭部重創並短暫失去意識，送醫後情況穩定。警方在案發後20分鐘內便鎖定嫌犯為一名29歲的醫學生阿列申(Anton Aleshin)，他目前被控包含謀殺未遂等多項罪名。

據悉，阿列申在案發現場被警方逮捕後表示，他目前正在布魯克代爾大學醫院醫療中心(Brookdale University Hospital Medical Center)進行住院醫師訓練，且課程已完成約一半。

另有消息人士並指出，阿列申先前曾在俄羅斯擔任醫師長達11年。 被逮捕後，他被控包括謀殺未遂、襲擊及魯莽危害等多項重罪，並已在布朗士刑事法庭出庭應訊，他拒不認罪且在未准保釋情況下持續被拘留。警方表示，受害者與嫌犯互不相識，攻擊行為毫無前兆。

受害人菲格羅亞(Julio Figueroa)案發後被送往林肯醫院重症監護室接受治療，目前情況穩定。家人表示他頭後部有深度的縫合傷口，但仍不太記得事發經過，親屬亦形容這樣的攻擊「毫無理由」。

警方指出，這是今年首起無差別推人事件，此案仍在進一步偵辦中，警方呼籲目擊者或有相關影片者主動聯繫，以協助釐清動機、背景與事件細節。

MTA員工過去在地鐵安全講座中亦提及，民眾可盡量避免在月台邊緣候車，若不幸跌落鐵軌且仍有意識，避開電壓高達600伏特的第三鐵軌，並躲在兩軌道中間的流水槽，趴在無電流通過的位置仍有機會存活。若目睹他人跌落，則可尋求MTA工作人員協助，或是透過水平揮動手臂、開啟手機手電筒提醒地鐵的駕駛人員。

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

