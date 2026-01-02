我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

曼達尼首日…亞當斯被起訴後所發行政令全廢除 設5名副市長

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在市政廳完成就職典禮後不久，曼達尼前往布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)一棟租金穩定公寓。
在市政廳完成就職典禮後不久，曼達尼前往布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)一棟租金穩定公寓。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)1月1日上任首日便迅速行動，簽署多項行政令啟動其議程，其中包括廢除前市長亞當斯(Eric Adams)過去一年的行政令，以及三項聚焦租戶保護與住房建設的措施。

在市政廳就職典禮後不久，曼達尼便前往布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)一棟租金穩定公寓。該大樓部分住戶因長期不滿建物失修而停止繳租，問題包括牆面磁磚剝落、水管鏽蝕，以及牆壁裂縫讓蟑螂鑽入。曼達尼在現場宣布三道行政命令，將強化市長租戶保護辦公室，並成立兩個工作小組，以加快住房建設進程。

同日，曼達尼亦簽署行政命令，撤銷亞當斯於2024年9月因聯邦貪腐指控遭起訴後所發布的所有行政命令；另一道命令則確立新市府架構，設置五名副市長。曼達尼核心圈成員、紐約州租客聯盟政策主任韋弗(Cea Weaver)出任市長租戶保護辦公室主任。

曼達尼指出，亞當斯在起訴後發布的命令，雖然案件其後川普政府要求下被撤銷，但正是在那個時間點，亞當斯失去了公眾信任。「從那個時刻起，許多紐約市民已經對政治失去了信心和期待，」曼達尼說。

被撤銷的亞當斯行政令中，包括允許聯邦移民官員在雷克島(Rikers Island)監獄調查刑事活動，以及設立一個專注區塊鏈技術的辦公室。加密貨幣一直是亞當斯的個人興趣，他過去多次公開談論相關議題。

曼達尼此次成立的兩個住房工作小組之一為「LIFT」，全名為「土地盤點快速推進」(Land Inventory Fast Track)，目標是在7月前找出可用於住房的市有土地；另一個為「SPEED」，即「簡化程序以加快公平發展」(Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development)，將針對許可等拖慢建案的障礙進行檢討與排除。曼達尼此前在競選時曾承諾，將在未來十年內興建20萬戶可負擔住房，以協助降低數百萬非租金穩定住戶的居住成本。

曼達尼 亞當斯 租金

上一則

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

下一則

紐約2萬護理師通知醫院 最快12日大罷工…規模創紀錄
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞當斯離任前一刻否決19項提案 多涉民生

亞當斯離任前一刻否決19項提案 多涉民生
夫人的名牌長靴 地鐵播報員主持…曼達尼就職典禮亮點多

夫人的名牌長靴 地鐵播報員主持…曼達尼就職典禮亮點多
曼達尼今就職 亞當斯承諾出席典禮「和平交權彰顯民主價值」

曼達尼今就職 亞當斯承諾出席典禮「和平交權彰顯民主價值」
和平交權彰顯民主價值 亞當斯承諾將出席曼達尼就職儀式

和平交權彰顯民主價值 亞當斯承諾將出席曼達尼就職儀式

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光