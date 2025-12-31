我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／環台軍演然後呢？2026驗收年、明州詐騙政府案

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

和平交權彰顯民主價值 亞當斯承諾將出席曼達尼就職儀式

記者許君達╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
即將卸任的市長亞當斯(右)宣布將出席新市長曼達尼(左)的就職儀式，並強調雖然兩人政見不合，但出席即意味著權力的和平交接，是民主價值的彰顯。(取自曼達尼官方X平台帳號、市長辦公室)
即將卸任的市長亞當斯(右)宣布將出席新市長曼達尼(左)的就職儀式，並強調雖然兩人政見不合，但出席即意味著權力的和平交接，是民主價值的彰顯。(取自曼達尼官方X平台帳號、市長辦公室)

與候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)政見不合的現任市長亞當斯(Eric Adams)在卸任前夕終於鬆口，承諾將會出席曼達尼1月1日的就職儀式。

亞當斯30日在接受媒體採訪時表示，他在與曼達尼溝通後達成共識：儘管理念不同，但前任市長出席新市長的就職儀式有助於彰顯權力的和平交接，是民主價值的重要體現。亞當斯此前曾表達疑慮，稱他擔心會遭遇曼達尼支持者的不友善對待。不過他在最新的表態中說，已獲得曼達尼的承諾，稱他會在就職儀式上受到歡迎。

此前幾乎不為外界熟知的前州眾議員曼達尼在2025年初宣布參選市長後，迅速走紅，獲得大量草根支持者的小額捐款，並先後在民主黨初選和市長普選中殺出重圍。而志在爭取連任的亞當斯則在2024年遭到聯邦以貪腐罪名起訴，且其核心執政團隊醜聞頻傳，支持率一蹶不振。進入2025年，亞當斯案檢察官雖在川普政府的施壓下放棄了起訴，但他並未重獲選民的信任，不得不採取非常策略，退出民主黨初選、轉而以獨立身分直接參加普選。不過這一策略並未成功，由於民調墊底，亞當斯不得不在普選前宣布退出。

以溫和派民主黨人形象示人的亞當斯執政路線以親商、重警為特色，與曼達尼主張的激進進步主義政綱格格不入，因而亞當斯一直批評曼達尼的主張缺乏現實基礎、無法實現。據報導，亞當斯在卸任前突擊布局了部分政策、否決了一批法案，以對曼達尼新市府形成制約。此外，兩人在巴以問題上也極端對立，曼達尼同情巴勒斯坦人民而亞當斯堅定支持以色列政府、並常抨擊對手「反猶」，在曼達尼宣布勝選後，亞當斯突然出訪以色列，直到回到紐約後才與曼達尼會面，挑釁意味十足。

曼達尼將在1月1日舉辦兩場就職儀式，其中跨年鐘聲結束後，他將先以私人聚會的形式在舊市政廳地鐵站內宣誓就職；1日下午，他將再次在市政廳廣場舉辦公開就職典禮，與當選市公益維護人和市主計長共同宣誓上任。除亞當斯外，預計前任市長白思豪(Bill de Blasio)也將出席公開典禮。

曼達尼 亞當斯 民主黨

上一則

紐約新任市教育總監人選出爐 種族融合議題再上台面 華人家長：受夠了
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣

向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣
亞當斯公布任期成績單 查獲2.5萬槍枝 槍擊案減55%

亞當斯公布任期成績單 查獲2.5萬槍枝 槍擊案減55%
亞當斯臨去秋波 傳擬大筆否決市議會20案

亞當斯臨去秋波 傳擬大筆否決市議會20案
亞當斯出席華裔富豪家宴 祝福世報讀者

亞當斯出席華裔富豪家宴 祝福世報讀者

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世
華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」
大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買

大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買