歐凱秀將在曼達尼市長就職典禮街區派對致開場詞

記者范航瑜╱紐約即時報導
候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊30日透露，進步派領袖、國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)將在曼達尼的就職典禮上致開場詞，與主持宣誓的佛參議員桑德斯(Bernie Sanders)一同參與。圖為曼達尼(中)舉行市長選戰造勢大會，聯同聯邦參議員桑德斯(左)及眾議員歐凱秀(右)同台。(路透)
候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)團隊30日表示，進步派領袖、國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)將在曼達尼的就職典禮上致開場詞，與主持宣誓的參議員桑德斯(Bernie Sanders)一同參與。曼達尼團隊形容此次慶祝為 「新的時代就職慶典」(Inauguration of a New Era)，將會是一場更開放、更具社區參與的就職活動，屆時還會有音樂、表演及直播，未獲票的市民也能親臨現場感受儀式氛圍。 ￼

曼達尼在聲明中表示，「對於長期被殘缺現狀所背叛的紐約市民來說，歐凱秀代表了一種以勞動者為核心的新政治。我很自豪在我們的人民運動中從初選，到10月在森林小丘(Forest Hills)的集會，再到過渡期的第一天，都有她的合作，也很榮幸她將參與我們歷史性的市政廳就職典禮。」歐凱秀在初選早期即支持曼達尼，並在今年6月背書，多次與他共同參與競選活動。就在曼達尼勝選後第二天，兩人便在在傑克森高地(Jackson Heights)一處餐廳會面，討論未來合作事宜。

去年競選剛開始時，曼達尼幾乎毫無勝算，他邀歐凱秀到皇后區一家烤肉店介紹自己的市長參選計畫。當時，歐凱秀對於曼達尼是否有機會入主市府還持懷疑態度。然而，這場競選的起點與她本人的經歷如出一轍。2018年，年僅28歲的歐凱秀意外擊敗聯邦眾院民主黨核心小組主席克勞利(Joe Crowley)。

當天的就職分為兩部分。當數萬名民眾在時代廣場迎接新年時，曼達尼將在市政廳廣場下方的已啟用的「市政廳」地鐵站內宣誓。午夜的宣誓就職僅限私人，儀式將由紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)主持，曼達尼將由家人陪同出席。此地點象徵紐約的歷史與公共基礎設施精神。 ￼

之後，曼達尼將在白天的正式典禮上發表就職演說。典禮將對4000名持票嘉賓開放，活動也會進行線上直播，觀看鏈接可訪問：luma.com/inauguration。此次典禮還將首次在市政廳外沿百老匯(Broadway)地帶舉辦大型街區活動(block party)。該地段俗稱 「英雄峽谷(Canyon of Heroes)」。在舉辦大型慶祝遊行時，兩側林立的高樓猶如峽谷一般夾道，因此人們把這裡稱為「峽谷」。而「英雄」則指的是那些曾在此接受盛大歡迎的人物或團隊。

