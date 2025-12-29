我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男轉2萬美元到中國 大半數被當贓款沒收

解放軍圍台軍演第二天 揚言「封港斷線」

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

記者胡聲橋／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

布碌崙(布魯克林)一名華男自稱，他在紐約通過中間人將2萬美元轉到中國家人的銀行帳戶。但中國警方找上門說，這筆錢中的一部分是贓款，要求退還。中國的家人百般無奈只好退還了其中的10萬元人民幣(約1.4萬美元)，而紐約中間人告訴華男，他應該是在中國遭遇了詐騙。眼看辛苦掙來錢打了水漂，這名華男來到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。

王先生(化名)日前到亞總會講述了自己的遭遇。他說，自己在紐約認識了一位可以把錢轉到國內的劉女士(化名)。通過社群媒體聯繫好以後，他於10月18日在劉女士店裡將2萬美元現金當面交給了劉女士，讓她幫忙將這筆錢轉到他姐夫李先生(化名)在中國的銀行帳戶。對方收取了600元的手續費，但沒有就此次轉帳服務開出收據。

王先生說，此後幾天，李先生在中國的銀行帳戶，先後收到一筆1萬多元人民幣和一筆將近12萬8000元人民幣的匯款。在第二筆匯款到帳後，紐約的王先生接到了自稱中國警察的電話，詢問他關於這筆匯款的詳情。他和對方表示，自己從是美國匯的錢。心生疑慮的王先生隨後聯繫了劉女士，告知此事。劉女士說沒關係，建議他趕緊把錢取出來。李先生隨後從銀行取出了兩筆匯款，總計大約14萬元。

王先生說，李先生告訴他，在取出匯款後大約一周，自稱是外省警察的人來到當地，稱匯款者遭遇詐騙，第二筆將近12萬8000元人民幣的匯款是贓款，需要退還給受害者。雖然李先生一再表示這是身在美國的家人轉來的辛苦錢，他也是受害者，但最後還是與警方和受害者商議後，退回了10萬元人民幣。

王先生說，他在得知此事後再次聯繫劉女士。對方說會幫他聯繫相關人士處理此事，可最後卻沒了下文。因為王先生在美國沒有合法身身分，所以他也不敢向這裡的警局報警。

劉女士29日接受採訪時表示，王先生應該是在中國遭遇了詐騙。她理解王先生辛苦錢被騙感到很不甘心，但她作為此次轉帳服務的介紹人，只賺了幾十元，她不可能為了這麼一點小錢去詐騙。

接到求助的亞總會會長陳善莊說，社區現在有很多幫助轉錢回中國的服務、每1萬元收取幾百元手續費，這已經是公開的秘密。現在網絡詐騙頻發，陳善莊建議民眾在銀行等正規的途徑去匯款，這樣比較安全。亞總會亞裔中心行政總監王孟新則建議，在匯款和轉帳過程中要留下收據作為憑證，這樣在遇到問題才能及時溝通處理。

詐騙 亞裔 布碌崙

上一則

曼達尼跨年夜在這個地鐵站宣誓就職 彰顯對勞動階層承諾

下一則

2026康尼島元旦「北極熊」冬泳 醫生提醒：別泡太久
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

場邊人語／傳接落空 比爾虛功

場邊人語／傳接落空 比爾虛功
美現役女軍人與中國移民假結婚賺錢 背後團夥黑幕曝光

美現役女軍人與中國移民假結婚賺錢 背後團夥黑幕曝光
曼達尼跨年夜在這個地鐵站宣誓就職 彰顯對勞動階層承諾

曼達尼跨年夜在這個地鐵站宣誓就職 彰顯對勞動階層承諾
紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備