紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

布碌崙 (布魯克林)一名華男自稱，他在紐約通過中間人將2萬美元轉到中國家人的銀行帳戶。但中國警方找上門說，這筆錢中的一部分是贓款，要求退還。中國的家人百般無奈只好退還了其中的10萬元人民幣(約1.4萬美元)，而紐約中間人告訴華男，他應該是在中國遭遇了詐騙 。眼看辛苦掙來錢打了水漂，這名華男來到美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)求助。

王先生(化名)日前到亞總會講述了自己的遭遇。他說，自己在紐約認識了一位可以把錢轉到國內的劉女士(化名)。通過社群媒體聯繫好以後，他於10月18日在劉女士店裡將2萬美元現金當面交給了劉女士，讓她幫忙將這筆錢轉到他姐夫李先生(化名)在中國的銀行帳戶。對方收取了600元的手續費，但沒有就此次轉帳服務開出收據。

王先生說，此後幾天，李先生在中國的銀行帳戶，先後收到一筆1萬多元人民幣和一筆將近12萬8000元人民幣的匯款。在第二筆匯款到帳後，紐約的王先生接到了自稱中國警察的電話，詢問他關於這筆匯款的詳情。他和對方表示，自己從是美國匯的錢。心生疑慮的王先生隨後聯繫了劉女士，告知此事。劉女士說沒關係，建議他趕緊把錢取出來。李先生隨後從銀行取出了兩筆匯款，總計大約14萬元。

王先生說，李先生告訴他，在取出匯款後大約一周，自稱是外省警察的人來到當地，稱匯款者遭遇詐騙，第二筆將近12萬8000元人民幣的匯款是贓款，需要退還給受害者。雖然李先生一再表示這是身在美國的家人轉來的辛苦錢，他也是受害者，但最後還是與警方和受害者商議後，退回了10萬元人民幣。

王先生說，他在得知此事後再次聯繫劉女士。對方說會幫他聯繫相關人士處理此事，可最後卻沒了下文。因為王先生在美國沒有合法身身分，所以他也不敢向這裡的警局報警。

劉女士29日接受採訪時表示，王先生應該是在中國遭遇了詐騙。她理解王先生辛苦錢被騙感到很不甘心，但她作為此次轉帳服務的介紹人，只賺了幾十元，她不可能為了這麼一點小錢去詐騙。

接到求助的亞總會會長陳善莊說，社區現在有很多幫助轉錢回中國的服務、每1萬元收取幾百元手續費，這已經是公開的秘密。現在網絡詐騙頻發，陳善莊建議民眾在銀行等正規的途徑去匯款，這樣比較安全。亞總會亞裔中心行政總監王孟新則建議，在匯款和轉帳過程中要留下收據作為憑證，這樣在遇到問題才能及時溝通處理。