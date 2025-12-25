我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

口碑低開高走10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

暴風雪和冰雨襲中西部和東北部 威脅年底假期旅行

「便利經濟」持續擴張 送貨員比聖誕老人還忙

記者曹馨元／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數以萬計的送貨員在紐約市穿梭奔波，運送的包裹數量之龐大，恐怕連聖誕老人都要自嘆不如。(記者曹馨元／攝影)
數以萬計的送貨員在紐約市穿梭奔波，運送的包裹數量之龐大，恐怕連聖誕老人都要自嘆不如。(記者曹馨元／攝影)

每年，數以萬計的送貨員在紐約市穿梭奔波，運送的包裹數量之龐大，恐怕連聖誕老人都要自嘆不如。

平安夜當晚，聖誕老人或許只需為紐約市約140萬名孩童送上禮物；但根據市議會與曼哈頓區長辦公室的估算，亞馬遜(Amazon)、聯合包裹(UPS)、聯邦快遞(FedEx)及美國郵政署(USPS)等物流巨頭旗下的員工，每天在紐約市運送的包裹數量超過200萬件。在此之外，尚有大量外賣員以配送的生鮮與外送餐飲訂單。

新冠疫情期間，紐約市民被迫居家，外賣及線上購物需求大幅飆升；而疫情結束後，這股成長趨勢仍未見放緩。隨著「便利經濟」在城市中持續擴張，民眾已習慣透過線上操作，便可輕鬆在家等待商品送達的購物方式。而市府一方面試圖加強對外送平台的監管，另一方面也著手為實際在街頭搬運包裹的勞工提供更多保障。

市議會今年稍早通過法案，規定雜貨外送員須適用最低工資，並在市長亞當斯(Eric Adams)否決後，再度表決推翻其否決權；此前，市議會已為餐飲外送員制定最低工資規範。本月，州檢察長詹樂霞(Letitia James)更以涉嫌剝削數千名季節性送貨員、缺付數百萬元薪資為由，對UPS提起訴訟。

另一方面而言，電動自行車數量激增及其對街道安全的影響也引發各方爭議。批評者指出，外送平台的計酬與派單機制，變相鼓勵外賣員為了維持收入而冒險騎行。今年，市警局長蒂池(Jessica Tisch)已展開大規模行動，加強取締違規外賣員。

市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)表示，對便利性的需求只會持續成長，而在服務一線的外賣員對城市街道與公共空間帶來實質影響；「現在愈來愈有必要確保這些公司，尤其是派遣外賣服務的平台，能坐上談判桌並承擔更多責任」。

紐約市 疫情 外送員

上一則

玩具包裹藏850隻活烏龜要走私香港 布碌崙華男判兩年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡
荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚

荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚
聖誕老人不乘雪橇 搭機現身LAX

聖誕老人不乘雪橇 搭機現身LAX
成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

成人網站熱搜飆升203% 聖誕老人成「性幻想」對象

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」

4星座年底事業運升溫 老闆看見他努力「拿獎金又升遷」
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘