「便利經濟」持續擴張 送貨員比聖誕老人還忙

數以萬計的送貨員在紐約市穿梭奔波，運送的包裹數量之龐大，恐怕連聖誕老人都要自嘆不如。(記者曹馨元／攝影)

每年，數以萬計的送貨員在紐約市 穿梭奔波，運送的包裹數量之龐大，恐怕連聖誕老人都要自嘆不如。

平安夜當晚，聖誕老人或許只需為紐約市約140萬名孩童送上禮物；但根據市議會與曼哈頓區長辦公室的估算，亞馬遜(Amazon)、聯合包裹(UPS)、聯邦快遞(FedEx)及美國郵政署(USPS)等物流巨頭旗下的員工，每天在紐約市運送的包裹數量超過200萬件。在此之外，尚有大量外賣員以配送的生鮮與外送餐飲訂單。

新冠疫情 期間，紐約市民被迫居家，外賣及線上購物需求大幅飆升；而疫情結束後，這股成長趨勢仍未見放緩。隨著「便利經濟」在城市中持續擴張，民眾已習慣透過線上操作，便可輕鬆在家等待商品送達的購物方式。而市府一方面試圖加強對外送平台的監管，另一方面也著手為實際在街頭搬運包裹的勞工提供更多保障。

市議會今年稍早通過法案，規定雜貨外送員 須適用最低工資，並在市長亞當斯(Eric Adams)否決後，再度表決推翻其否決權；此前，市議會已為餐飲外送員制定最低工資規範。本月，州檢察長詹樂霞(Letitia James)更以涉嫌剝削數千名季節性送貨員、缺付數百萬元薪資為由，對UPS提起訴訟。

另一方面而言，電動自行車數量激增及其對街道安全的影響也引發各方爭議。批評者指出，外送平台的計酬與派單機制，變相鼓勵外賣員為了維持收入而冒險騎行。今年，市警局長蒂池(Jessica Tisch)已展開大規模行動，加強取締違規外賣員。

市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)表示，對便利性的需求只會持續成長，而在服務一線的外賣員對城市街道與公共空間帶來實質影響；「現在愈來愈有必要確保這些公司，尤其是派遣外賣服務的平台，能坐上談判桌並承擔更多責任」。