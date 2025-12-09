租客長期缺暖氣、熱水 BlueSky遭紐約州府重罰67萬

紐約冬季寒冷，BlueSky名下有些大樓在冬季頻繁出現沒有熱水或暖氣的情況，屢遭租客檢舉。示意圖，非新聞事件圖(路透)

專門購買多棟住宅大樓並出租給租客的公司BlueSky Management NY，長期讓租戶住在惡劣環境中，紐約州總檢察長詹樂霞 (Letitia James)和市府多個機構在聯手調查後，與BlueSky及其公司負責人達成和解。判該公司必須支付67萬元罰款，另外還要補償受影響的租戶，並改善旗下大樓的生活條件。

BlueSky在布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓和布朗士 名下72棟大樓、約1150戶住家。調查發現，BlueSky的大樓長期有大量違規問題，曾累積超過3000件違規紀錄，截至今年5月20日仍有798件違規未處理。其中一些甚至屬於高危險性，包括含鉛油漆危害、暴露或不安全的電線、屋頂滲漏、鼠蟲害、缺少或損壞的煙霧與一氧化碳探測器，以及未經許可的施工等。

調查小組指出，有七棟大樓共有20件含鉛油漆危害違規長期未被清除，令住戶安全堪憂。

除了安全問題，有些大樓還在冬季頻繁出現沒有熱水或暖氣的情況。根據和解要求，BlueSky必須為2022至2025年三個冬季期間遭遇停暖或停熱水的租戶，提供每天100元補償，並退還自2023年2月後多收的租金 。BlueSky與公司負責人除了承擔67萬多元民事罰金外，也須向州住房機構額外支付逾10萬元罰款。

和解內容要求公司全面改善旗下大樓狀況，包括修復違規工程、處理安全與衛生問題，並聘請第三方監督，確保日後施工與管理真正符合法規。詹樂霞表示，許多租戶多年來在不安全、不衛生環境中生活，是完全不應該發生的。她強調，政府行動的目的，是讓租戶獲得補償，並讓公司清楚知道，不守法就會付出代價。