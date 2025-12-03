節日季來了…紐約前11月槍擊案創新低 零售盜竊降逾20%

紐約市警指前11月槍案創新低，零售盜竊降逾20%迎假日季；圖為警方在皇后區法拉盛執法。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)2日公布今年至今的犯罪數據，指前11個月全市槍擊 事件與槍擊受害者數均創下有紀錄以來最低紀錄，凶殺案、地鐵 犯罪與零售盜竊等多項犯罪類別亦顯著下降，成為警局近來「推動精準治安策略的成果」。

根據警局統計，1月至11月全市共發生652宗槍擊事件、812名槍擊受害者，較2018年創下的歷史低點(696宗、828名)再度下降。單在11月內，凶殺案為16宗，追平2018年11月的歷史紀錄，較去年同期減少46.6%。其中，皇后區與史泰登島整月未錄得任何凶殺案。

此外，11月槍擊事件較去年同期下降19.1%，為55宗對68宗；槍擊受害者則下降13%，為67名對77名。同時，月內多項主要犯罪案件數均有下降，入室盜竊按年下跌17.3%至954、搶劫下跌12.4%至1175起、汽車盜竊下跌14%至1012宗、重大盜竊下跌1.3%至3903起。

面對節日購物旺季，市內零售盜竊在11月下降20.1%，共錄得4221宗。市警表示，其與警局「今年全面改革打擊零售犯罪的策略」有關，包括高發時段步行巡邏、加強偵辦輕盜罪、鎖定慣犯、強化與地鐵警察聯動，以及將零售盜竊納入統計重點等。

市警還指出，多項紀錄新低主要受惠於自今年推行的「秋季暴力削減計畫」(Fall Violence Reduction Plan)。該計畫以數據驅動策略鎖定38個社區、54個治安熱點，調派約1800名制服警員於夜間在街區、地鐵和政府樓巡邏。

數據顯示，相關區域在部署時段內的指標犯罪下降18.1%，槍擊事件下降40%。

統計還顯示，11月地鐵系統內的犯罪數較去年同期下降24.8%，為167起對222起，成為除疫情期間客流異常低迷外「最安全的11月」。市警還強調，地鐵搶劫案不論單月或本年前11個月均創下歷史最低。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，「今年前11個月的槍擊相關數據創歷史新低，地鐵亦迎來最安全的11月之一，這些進展源於精準治安策略以及前線警員的專業與奉獻。我們的計畫正在發揮作用。」

目前，蒂池已同意在候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的政府內留任。盡管後者多被視為持反警立場，但該舉措被解讀為向民主黨中間派與商界發出的安撫訊號。