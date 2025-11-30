我的頻道

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

美國國家氣象局(NWS)的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日出現積雪，紐約市內則更有降雨的可能。

根據氣象預報，紐約市雖然已在本月11日迎來本季第一場雪，當時冷空氣迫近，部分地區降下薄雪。然而一場新的冬季暴風雪，將帶來更大規模的降雪，紐約地區本周有可能出現半呎積雪。

降雪範圍照目前估計，主要在紐約市以北地段；在哈德遜谷中部(mid‑Hudson Valley)及新澤西西北部(northwest New Jersey)，積雪量可能落在5至8吋之間。

紐約市則沒有那麼「冷颼颼」，天氣預報顯示，當風暴2日清晨來襲時，紐約市及城市以南、以東地段更可能出現降雨，大雪較不可能，但也不排除會飄幾片雪花。

目前這場風暴的確切路徑仍不明朗，而這將決定紐約市是僅有降雨還是會出現薄雪；若風暴路徑稍偏南，降雪或將推向紐約市及康乃狄克州沿海地區，若風暴路徑較暖，紐約市將完全以降雨為主，若風暴偏離海岸，則大部分地區將避免較厚積雪。

另據天氣預報，降雪預計在12月2日早晨通勤時間開始，翌日12月3日(周三)降雪應會停止，不過氣溫並不會回暖。洛克斐勒中心聖誕樹點燈也在12月3日舉行，在點燈時段氣溫可能仍在攝氏1至3度左右、即華氏30多度。

