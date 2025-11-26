台灣網紅紐約到處吃霸王餐被捕 法官令「心理評估」

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約即時報導
居住在布碌崙的34歲台灣網美鍾佩雲，自10月22日在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」，還曾向服務員提議「肉體償還」方式抵餐錢。(取自Instagram)
居住在布碌崙的34歲台灣網美鍾佩雲，自10月22日在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」，還曾向服務員提議「肉體償還」方式抵餐錢。(取自Instagram)

居住在布碌崙(布魯克林)的34歲台灣網紅鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，自10月22日在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」，還曾向服務員提議「肉體償還」方式抵餐錢，於本月11日被逮捕後關押雷克島(Rikers Island)監獄；鍾女26日出席庭訊，經由律師表示無法理解針對自己的指控，法官則下令對她進行心理評估，她下一次的開庭日期為12月17日(周三)。

消息指出，自10月22日起，鍾女至少10次吃霸王餐而被報警逮捕，她自稱美食博主、常身穿華麗名牌、帶著路易威登或愛馬仕包包現身Francie、Lavender Lake、Motorino、Peter Luger等高檔餐廳；在最近一次的案件中，她現身Motorino餐廳時帶的包就估價超過1萬元，點餐時也很不客氣，盡管外表看起來財力雄厚，實則沒一次真正付款。

餐廳服務員指出，鍾女的信用卡被拒刷後，她提出用社群貼文打廣告的方式換取餐點，甚至曾向一名服務員提出以性交易抵帳；鍾女也沒有因幾次逮捕而停止犯罪，甚至在Instagram上嘲諷警方道，「警察又把我的外帶美食丟掉了，我本來很專業地把他們擺在吧台上。」

鍾女被捕後，法官下令以4500元保釋金將她關押，同時有消息指她可能是持學生簽證逾期滯留美國；鍾女26日放棄出庭，代表律師Henry Dechalus表示，她無法理解對她提出的未付費指控(Fail Pay-serv Based On Stealth)，「我和我的當事人談過，她無法理解這個訴訟程序，也與律師存在溝通問題，不理解針對自己的指控。」

法官Hemalee Patel隨即下令對她進行「730心理評估測試」，並將她的下次開庭日期定於12月17日(周三)。

鍾女在求職平台LinkedIn的個人簡介顯示，她大學畢業於國立高雄師範大學，自稱三歲開始學習小提琴、五至十歲學習皇家芭蕾舞和古典鋼琴，大學主修設計專業，獲得50多項榮譽；據一名曾認識鍾女的匿名人士表示，過去短暫接觸過覺得對方人還不錯，但幾年前突然斷聯，不知道發生了什麼事，希望她的家人朋友可以給予她一些關心。

