皇后區最大幫派橫行華人區學校、住宅 32人被控謀殺等罪

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
皇后區地區檢察官凱茲宣布，32名幫派成員或相關人士已被起訴，被控謀殺、謀殺未遂等罪。這也是皇后區地檢辦公室部署的最大規模掃蕩幫派行動。(皇后區地檢辦公室)
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與紐約市警察局局長蒂池(Jessica S. Tisch)20日宣布，32名幫派成員或相關人士已被起訴，被控謀殺、謀殺未遂等罪，槍案地點涉及華人子弟眾多學校。這也是皇后區地檢辦公室部署的最大規模掃蕩幫派行動。

凱茲表示，這項調查歷時一年，涉及為期四年的幫派地盤爭奪戰，被告為Bad‑Co Ballout幫派成員及其關聯的 Crips組織，他們自2021年以來，至少涉及13起槍擊事件，其中包括三起起謀殺，以及多起涉及青少年及旁觀者的襲擊行為，槍案也多發生在學校、公園及住宅區附近。

凱茲指出，Bad‑Co Ballout幫派為皇后區最暴力的幫派，「以槍火恐嚇社區」，當局在調查中，共繳獲17支槍。

根據起訴書與調查，Bad‑Co Ballout幫派的核心目標是殺害敵對幫派成員，建立勢力控制。它的頭目叫Jahvon Attapoku，被指在位於皇后村(Queens Village)的住處儲存及分發上膛槍枝，並指示成員攻擊敵派。自2021年起，便持續與敵對幫派發生地盤衝突。

起訴書指出，在2021年11月5日，被告張Sean(Sean “Broad Day” Chang，音譯)在聖奧爾本斯(St. Albans)205街與林登大道附近，向一名敵對成員連開數槍。2022年3月25日，張Sean與其他三名被告從 Attapoku住所帶著兩把上膛槍械外出。當日下午3時4分， 張Sean在華人學生眾多的貝賽卡多索(Cardozo)高中後方開槍，以自動手槍射傷一名16歲少年。之後，與該幫派相關的數名被告，曾數次向敵對幫派成員開槍，也傷及無辜者。

起訴書還指出，槍戰地點除卡多索高中外，多次涉及學校、公園及商業街，其中包括在秋園丘(Kew Gardens Hills)高中外、牙買加(Jamaica)New Dawn特許學校外、皇后村的Wayanda公園附近、以及華人居民不少的新鮮草原(Fresh Meadows)188街商業建築後方等。

市警局局長蒂施表示，這些敵對幫派在皇后區社區製造恐懼，把街區變成自己的致命遊樂園，之後還在社群媒體上炫耀，警方掃蕩行動讓「皇后區安全許多」。

紐約無證女駕駛撞死母女三人 被判三至九年監禁

