社工取代警察 接聽911電話？曼達尼新計畫 試點成效差

快訊

世界新聞網馬雯婷／即時報導
曼達尼（Zohran Mamdani）。（美聯社）
當選市長曼達尼（Zohran Mamdani）希望由社會工作者而非警察來回應911緊急電話，但這一備受爭議的計畫在「大蘋果」已有實施案例，且成效並不理想。

名為B-HEARD的試點計畫的初步結果，對曼達尼提出的11億美元「社區安全部門（Department of Community Safety，DCS）」構成挑戰。這是他新任命的幕僚長兼得力助手畢斯嘉德丘奇（Elle Bisgaard-Church）協助設計的標誌性方案。

B-HEARD於2021年啟動，目前僅在部分城市社區運行。然而，市審計官5月發布的一份嚴峻審計報告顯示，該計畫運作不佳，高達60%的電話被判定不符合資格，而超過35%的符合資格心理健康求助電話未能得到回應。

審計報告指出，「部分電話因潛在危險被排除，有些因現場已有心理健康專業人員而不符合資格，還有一些無法分流，原因包括消防局 EMS 未接聽電話，或無法獲取求助者的完整資訊。」

在2022至2024財政年度期間，該計畫共接到96,291通電話，其中僅有24,071通（約25%）由由兩名FDNY官員、EMT及一名社會工作者組成的「B-HEARD小組」回應。

當選市長曼達尼計畫大幅擴大該計畫，目前僅有18個活躍小組，透過增加150%的資金，在每個社區設置至少一支應急小組，高需求地區則可能設置多達三支小組。

曼達尼計畫將 B-HEARD吸收到DCS中，他的競選網站表示，DCS將作為「填補現有計畫與服務空白」的機構，使命是以公共衛生方式預防暴力事件發生。

目前，B-HEARD僅在布朗士、上曼哈頓、布碌崙（布魯克林）中部及皇后區西北部運行。專家指出，要在全市範圍內推廣 DCS，需要大幅增加人員與資源。

這項昂貴計畫將利用現有資金（如B-HEARD的6.05億美元），並尋求額外籌集4.55億美元的新資金。

曼達尼的DCS計畫已引發執法部門的不滿，批評者認為，這不僅可能將求助者置於危險之中，也可能危及應對人員。專家指出，B-HEARD的效果令人質疑，對潛在的DCS是個不祥信號。

紐約市公民犯罪委員會主席Richard Aborn表示，「關鍵在於細節，而細節就在於實施。計畫無法觸及到所有人，並不代表它失敗；這只是資源問題。」他補充說，「但根本性問題仍存在，何時應由心理健康專業人員而非執法人員回應911，是一個令人擔憂的議題。」

曾在彭博市長任內工作的Bill Cunningham則強調，該計畫需要「更強的管理」。他認為，「也許更明智且簡單的做法，是根據審計報告修正現有問題。」

市政府發言人格西亞（Liz Garcia）批評審計報告「有缺陷」，她對媒體表示，「這份深受質疑的審計將911緊急應對系統的挑戰歸咎於一個小型、未全面推行的試點計畫，而該計畫對提出的問題影響甚微。」

