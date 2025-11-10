紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

我的頻道

記者曹馨元╱紐約即時報導
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市將自10日(周一)晚間起發布「冰凍警告(freeze warning)」；隨著本季最強冷空氣來襲，周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度，部分地區有機會見到零星雪花。

氣象預報指出，周一上午降雨結束後，氣溫將出現明顯轉變，午後預計出現氣溫驟降。隨著強冷空氣南下，超過每小時30哩的風速將使體感溫度在周一傍晚降至25度左右，入夜後氣溫將持續下降。

11日(周二)清晨，包括紐約市在內的三州多地氣溫將跌破冰點，白天最高溫僅有40多度，冷風將持續周二整天，陣風時速可達30至40哩，提前帶來深冬天氣。

與此同時，氣象預報也顯示紐約州中西部，包括水牛城(Buffalo)、雪城(Syracuse)等地可能於周二出現零星降雪；紐約市西北部也有機會見到雪花。

這股寒潮預計將在12日(周三)緩解，紐約市白天最高溫度將回升至50多度，夜間低溫則恢復至平常的40多度。

國家氣象局提醒，霜凍與冰凍狀況可能損害農作物及植栽，並意味生長季節結束。紐約市緊急事務管理局也呼籲，民眾應在夜間將寵物帶入室內，避免暴露於冰點以下氣溫可能造成的危險。家中無暖氣區域，應讓「最容易凍結的水龍頭保持微量流水」，以防止水管結冰。

官方同時提醒民眾，外出時應注意保暖，步行、騎車或開車時也要小心路面結霜或車窗結霧所造成的打滑危險。

紐約市 寵物 紐約州

