紐約長島2男夜宿垃圾箱被垃圾車「處理」1死1重傷

長島康馬克兩名男子清晨在一處購物中心的垃圾箱內睡覺時，被垃圾車當作廢棄物一並傾倒進車廂，其中一人傷重不治，另一人受傷送醫。圖為兩人被發現的中學。(谷歌地圖)

紐約州 蘇福克郡(Suffolk County)警方29日表示，長島 康馬克(Commack)地區發生一起罕見且不幸的意外事件：兩名男子清晨在一處購物中心的垃圾箱內睡覺時，被垃圾車當作廢棄物一併傾倒進車廂，其中一人傷重不治，另一人受傷送醫。

事件發生於康馬克地區退伍軍人紀念公路(Veterans Memorial Highway)旁的一處商業區。根據警方調查，涉事垃圾箱屬於該購物中心多家商戶共用，兩名男子疑似為遊民 ，因夜間無棲身之所，選擇在大型垃圾箱內過夜。事發當日早上，清潔公司派出垃圾車前來清運垃圾，未察覺箱內有人，便直接操作機械臂將整箱垃圾傾倒至車內。

垃圾車在開出近五哩後，停靠於一中學時，一名學校工友驚見有男子位於垃圾車車頂，趕緊通知司機停車。現場緊急叫來消防與救護人員，將整車垃圾卸下搜救。

當地消防局副局長費瑞爾(Michael Frail)表示，這名男子奇蹟般地爬出垃圾堆，腿部受傷，已送往醫院治療。「他是怎麼爬出來的，我也說不上來，但真的不可思議。」費瑞爾說。

然而，另一名被埋在更深層垃圾中的男子就沒那麼幸運。救援人員將他從堆中移出時，已經沒有生命跡象。費瑞爾表示，由於垃圾車在路上曾多次收集垃圾，導致該男子可能早已深陷其中。

附近商家與學生家長皆對事件表示震驚。一位家長說：「怎麼也想不到會有這種事發生。」另一位零售業者則表示：「偶爾看到有人在翻垃圾，但沒想過會有人真的睡在裡面。」

目前，警方仍在釐清事故原因與死者身分，呼籲目擊者或知情人士提供相關線索。