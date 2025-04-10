西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。外媒消息指出，死者身分是西門子 （Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）和他的妻兒，而2大3小一家五口在搭機前的最後合影也曝了光。

ABC報導，執法單位消息指出，這起墜機意外的罹難者是艾斯科巴和他的妻子，還有分別是4歲、5歲和11歲的3名子女，當時一家人剛從西班牙巴塞隆納抵達美國紐約旅行。另外36歲的飛行員也一同喪命。

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) 2025年4月11日

根據西門子集團的新聞稿，艾斯科巴自2022年起擔任該公司負責西班牙與西南歐地區業務的執行長。

美國國家運輸安全委員會正在調查事故原因。飛行員身分尚未公布。

這起意外發生於當地時間10日下午3時17分，地點靠近新澤西州 荷波肯（Hoboken）的河濱大道附近，直升機從紐約下城的華爾街 直升機場起飛僅15多分鐘，飛至喬治華盛頓大橋附近突然折返並失事墜海。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，該機型為貝爾206（Bell 206），是當天第6趟飛行。當救援人員抵達時，機體已倒扣在攝氏10度的冷水中，沒有任何生還者，目前事故原因還在調查當中。