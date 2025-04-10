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西門子執行長一家5口遊紐約 直升機墜亡 最後身影曝光

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西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

編譯徐榆涵／即時報導
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。外媒消息指出，死者身分是西門子（Siemens）西南歐與西班牙區執行長艾斯科巴（Agustin Escobar）和他的妻兒，而2大3小一家五口在搭機前的最後合影也曝了光。

ABC報導，執法單位消息指出，這起墜機意外的罹難者是艾斯科巴和他的妻子，還有分別是4歲、5歲和11歲的3名子女，當時一家人剛從西班牙巴塞隆納抵達美國紐約旅行。另外36歲的飛行員也一同喪命。

根據西門子集團的新聞稿，艾斯科巴自2022年起擔任該公司負責西班牙與西南歐地區業務的執行長。

美國國家運輸安全委員會正在調查事故原因。飛行員身分尚未公布。

這起意外發生於當地時間10日下午3時17分，地點靠近新澤西州荷波肯（Hoboken）的河濱大道附近，直升機從紐約下城的華爾街直升機場起飛僅15多分鐘，飛至喬治華盛頓大橋附近突然折返並失事墜海。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，該機型為貝爾206（Bell 206），是當天第6趟飛行。當救援人員抵達時，機體已倒扣在攝氏10度的冷水中，沒有任何生還者，目前事故原因還在調查當中。

西門子 新澤西州 華爾街

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