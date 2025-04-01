MTA駕駛布碌崙遭兩名青少年襲擊 疑似為地鐵衝浪偷竊鑰匙

3月31日(周一)下午，兩名未成年少年於布碌崙(布魯克林)涉嫌毆打一名女地鐵列車長並搶奪其鑰匙，其中一名12歲少年已被拘留，另一名15歲的嫌犯則在逃中。圖為示意圖，非當事列車。(記者馬璿／攝影)

3月31日(周一)下午，兩名未成年少年於布碌崙 (布魯克林)涉嫌毆打一名女地鐵 列車長並搶奪其鑰匙，其中一名12歲少年已被拘留，另一名15歲的嫌犯則在逃中。該列車長傷勢並無大礙，而大都會運輸署(MTA )執行長利博(Janno Lieber)表示，將在下一個資本項目中投入生物識別技術，限制非工作人員進入列車車廂。

當天下午1時布碌崙公園坡(Park Slope)第9街交第4大道的北向F線列車上，兩名身穿黑衣、疑似持有地鐵鑰匙和無線電掃描儀的少年攜帶竊盜工具闖入列車車廂，在毆打該51歲的女列車長臉部並偷走其鑰匙後便逃竄。其中，12歲的喬度里(Farhan Chowdury)在被拘留後已交由父母監管，他被控搶劫、襲擊、入室盜竊、持有盜竊工具與贓物、非法持有無線電設備、非法侵入，以及偽造文書等多項罪名。另一名15歲嫌犯則是下落不明。

由於列車長的鑰匙可進入如維修室、軌道旁設備、駕駛室及其他限制地點，雖已受到MTA監管，但由於青少年偷竊鑰匙以地鐵衝浪(Subway Surfing)事件層出不窮，安全程度也備受考驗。今年1月就有兩名少年在布碌崙日落公園的街道下駕駛R線列車被捕，去年9月在皇后區也有類似案例。

對此，MTA執行長利博便表示，官方不允許列車員或是任何MTA員工遭到襲擊，他們將對此咎責到底。他另指出，目前MTA透過將監管區域上鎖並研究新技術限制進出，也指出將引入生物識別技術。他表示，「這些老舊的火車需要安裝現代化的安全系統，這也是我們在下一個資本計畫投入大量資金的項目之一，是我們的優先事項。」

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