柏路維持關閉2月後 紐約市府稱重開將加劇擁堵

柏路維持關閉兩月後，市府稱重開將加劇擁堵。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 府於1月宣布持續關閉已封鎖24年的柏路 (Park Row)，引發部分長期要求重開的曼哈頓華埠 居民不滿，但並未公開具體原因；兩個月後，市交通局(DOT)經研究指，重開該路恐加劇周邊道路壅塞，且難以如支持者所預期般帶動華埠人流。

由於市警(NYPD)總部設立於此，柏路自九一一 恐襲後被以「安全考量」為由封閉至今。然而，在州府共同推動的「通達華埠」(Chinatown Connections)計畫啟動後，部分居民希望其在美化柏路的同時將之開放，並連辦社區會議。

盡管如此，市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷1月表示，經過考慮、審議和分析，市府將維持柏路關閉。當時，多部門代表未給出具體原因，僅指重開將「創造更多潛在衝突」。直至本月11日，市交通局項目主管郭瑞爾(Casey Gorrell)表示，重開將造成更多擁堵，也不會帶動華埠人流。

他在社區委員會議中，公開了部分被多次延後發布的交通研究結果，其以柏路重開為假設。研究顯示，重開此路將不會緩解聖詹姆士坊(St James Pl.)的交通流量，還將令比克曼街(Beekman St.)等北向路線更加壅塞。此前，呼籲重開者認為柏路封閉影響急救車輛在周邊道路通行。

郭瑞爾還說，雖然重開將有利於使用卡瑞(Hugh L. Carey)隧道的車主，但「相當一部分新增流量僅是穿越華埠的過境車流」。紐約中華公所(CCBA)和李卓勳(Jan Lee)等人組成的社區聯盟始終相信，重開柏路將增加華埠遊人，帶動仍在復甦的社區經濟。

交通局預計，重開柏路將令車流增加45%，與賓州車站(Penn Station)周邊的交通狀況類似。郭瑞爾還指，柏路重開將增加人行橫道的複雜性，因多個橫道將因轉彎車輛增加而影響路人安全，且部分公交線路也會出現延誤。

柏路重開聯盟不久前表示，已依「信息自由法案」(FOIL)向市警、市長辦公室和領導通達華埠的市經濟發展機構(EDC)等部門要求信息公開，以了解關閉決定的依據。EDC社區關係負責人李金枝(Gigi Li)表示，維持現狀的決定來自「市長層級」。

她還說，除了市警無法公開的安全分析外，相當部分的擔憂來自處理最高級別敏感案件的相鄰法院。對於目前用於柏路的400萬元，李金枝表示尋求額外資金為「較樂觀的說法」。

劉雅婷早前表示，「在會議上大聲呼喊的人」並非華埠的主流意見，「沉默的大多數」實為沒有車輛且依賴步行的長者。目前，尚無針對柏路問題的第三方科學民意調研。完整研究報告已被推至5月發布。