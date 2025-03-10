百萬人請願要求釋放哥大挺巴學生 聯邦法官叫停遞解程序

數以千計的抗議者在10日下午於曼哈頓下城的ICE大樓附近召集緊急示威，要求釋放哈利勒。(圖片來自於The People's Forum官方IG)

哥倫比亞大學畢業生哈利 勒(Mahmoud Khalil)因其在校園挺巴學運中的主導角色，於8日遭聯邦移民及海關執法局(ICE )逮捕並拘留。儘管哈利勒持有綠卡 ，他仍於10日被移送至路易斯安那州中部的ICE處理中心；同日，聯邦法官下令叫停針對哈利勒的遞解出境程序。

根據領英(LinkedIn)資料，哈利勒在去年12月畢業於哥大國際事務學院(SIPA)，具有巴勒斯坦血統，並活躍於哥大校園內的挺巴學運。哈利勒的律師格里爾(Amy Greer)表示，在哈利勒於學校公寓內遭ICE探員突襲並拘捕後，探員透過電話告知她，此次行動是執行國務院的命令，以撤銷哈利勒的學生簽證；當她提醒探員哈利勒持有美國永久居民身分(綠卡)時，對方則回應，他們也將撤銷他的綠卡。

吊銷綠卡的案例並不常見，通常僅會在綠卡申請人曾在申請時作不實陳述、未能維持在美國的居住權或被判有罪等情況下才遭撤銷，且只有移民法官可以下達撤銷命令。然而，國務卿魯比歐(Marco Rubio)在社群媒體X上發帖承諾，「我們將吊銷哈瑪斯支持者的簽證或綠卡，以便驅逐他們」。

截止10日晚6時30分，要求立即釋放哈利勒的請願已收集到超過165萬人次的聯合簽署；同時，數以千計的抗議者也在同日下午於曼哈頓下城的ICE大樓附近召集緊急示威，要求釋放哈利勒。

最終，曼哈頓聯邦法官福爾曼(Jesse Furman)叫停了對於哈利勒的遞解出境程序，表示「除非法院另有命令，否則哈利勒不得被帶離美國」；對此，福爾曼安排在12日上午11時30分舉行法庭聽證會。

川普在上任後簽署的行政命令規定，要在簽發簽證時，對鼓吹外國恐怖分子的人士保持警覺。在哈利勒遭逮捕後，川普於Truth Social上發帖稱，「ICE自豪地逮捕並拘留了哥大校園內的激進外國親哈馬斯學生哈利勒」，並表示「這將是更多逮捕的起點」；國土安全部發言人也稱，此次逮捕行動是對川普行政命令的支持。