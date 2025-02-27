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紐約上海雙城聯動 MET展宋元明清時期銅器藝術

記者劉梓祁╱紐約即時報導
大都會藝術博物館特展，呈宋元明清時期銅器藝術。(記者劉梓祁╱攝影)
大都會藝術博物館特展，呈宋元明清時期銅器藝術。(記者劉梓祁╱攝影)

大都會藝術博物館(MET)與上海博物館聯合策畫的「鎔古鑄新——宋元明清銅器藝術」專題展於28日揭幕，展出超過200件珍貴銅器及跨材質藝術品，透過多角度剖析仿古銅器自12至19世紀間的發展脈絡，彰顯其在中國歷史中所承載的意義。

在上古中國商周時代，青銅器是禮儀與權力的象徵，後自12至19世紀的宋元明清時期，其又被重新發現與深入研究，被視為上古黃金時代的珍貴遺存。為此，MET與上海博物館聯合舉辦專題展，希望通過回溯仿古銅器鑄造在數世紀間的發展軌跡，探討其在中國歷史中展現的藝術、文化與政治意義，以及「跨越時間的美學價值」。

MET執行長霍林(Max Hollein)表示，「作為一種藝術表現形式，青銅在中國歷史上長期占據著重要地位。本次展覽將關注一個往往為人所忽視的歷史階段，即仿古鑄造再度興起，為銅器藝術注入了蓬勃生機。」據介紹，展覽集合了來自中國及其它國家重要文博機構的借展文物與大都會的館藏佳品，讓大眾得以全方位領略銅器在文化與藝術範疇中的影響。

本次展覽分為五大主題，囊括超過200件藝術珍品。除銅器之外，亦將輔以繪畫、陶瓷、玉器等跨材質藝術作品，以呈現銅器的時代內涵與美學變遷。MET中約100件的藏品，會與來自中國、日本、韓國、德國、英國及國內多家文博機構的近100件借展文物共同亮相。

宋代皇家銅鹵簿鐘，借自遼寧省博物館。(MET提供)
宋代皇家銅鹵簿鐘，借自遼寧省博物館。(MET提供)

銅鎏金孔雀明王像，鑄於明朝宣德年，借自柏林國家博物館。(MET提供)
銅鎏金孔雀明王像，鑄於明朝宣德年，借自柏林國家博物館。(MET提供)

其中，來自中國的文物有近60件，如遼寧省博物館的宋代皇家銅鹵簿鐘、上海博物館的歷代文廟禮器及北京故宮博物院的清宮造辦處御製仿古銅器等。

據MET中國藝術主任陸鵬亮(Pengliang Lu)介紹，展覽主題分別為「重建古禮」、「法古悅新」、「垂範創新」、「起居有銅」和「懷古味永」。他指出，本次展覽意在為最近一千年間的中國銅器藝術建立「相對完善的編年體系」，並為晚期銅器進行一次「難得的重新評鑑」。

本次展覽持續至9月28日，MET還將舉辦相關的系列藝術與教育活動。上海博物館館長褚曉波表示，在MET的展覽結束後，文物還將移師上海展出。

該展覽獲得Florence and Herbert Irving Fund for Asian Art Exhibitions和何鴻卿爵士基金會的資金支持，交通運輸服務由中國東方航空提供；上海博物館美國之友 (American Friends of the Shanghai Museum)、伯羅斯基金會 (Burrows Foundation)與迪隆基金會 (The Dillon Fund)亦提供贊助。

MET執行長霍林(Max Hollein)，表示展覽關注仿古鑄造再興歷史。(記者...
MET執行長霍林(Max Hollein)，表示展覽關注仿古鑄造再興歷史。(記者劉梓祁╱攝影)

MET中國藝術主任陸鵬亮，將展覽視為「難得的重新評鑑」。(記者劉梓祁╱攝影)
MET中國藝術主任陸鵬亮，將展覽視為「難得的重新評鑑」。(記者劉梓祁╱攝影)

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