紐約移民聯盟集會遊行 促市長亞當斯下台

示威者手持標語，包括「美國，你真的要一個獨裁者嗎？」「罷免亞當斯，拒絕川普」「以人性之名，我們拒絕接受法西斯美國」等口號。 (記者范航瑜╱攝影)

紐約移民 聯盟(NYIC)22日召開集會遊行，要求立即罷免 市長亞當斯 (Eric Adams)。數百名市民從曼哈頓下城的華盛頓廣場公園(Washington Square Park)遊行至市政廳公園(City Hall Park)，高舉標語譴責亞當斯和總統川普「沆瀣一氣」。

紐約移民聯盟指控稱，亞當斯為換取司法部撤銷貪腐指控，出賣移民社群利益，配合川普大規模驅逐政策，違背了就職誓言與紐約市的法律。主辦方強調：「紐約市民已忍無可忍，我們要求亞當斯立即下台。」

示威者手持標語，直指亞當斯與川普，包括「美國，你真的要一個獨裁者嗎？」、「罷免亞當斯，拒絕川普」、「以人性之名，我們拒絕接受法西斯美國」等口號。

華人進步會代表李寶霞出席並表示，亞當斯背叛移民社群，不應繼續擔任市長。(記者范航瑜╱攝影)

華人進步會代表李寶霞也代表華人群體參與了本次遊行。李寶霞表示，亞當斯背叛移民社群，不應繼續擔任市長。「紐約市一向是移民的避風港，提供了多語言服務等移民保護政策和福利，華人社區也受惠其中。然而，當新總統試圖取消這些政策，亞當斯不但未加保護，反而為自身利益與其沆瀣一氣，換取司法豁免。而且這些指控都證據確鑿。」

紐約移民聯盟表示，遊行只是第一步，聯盟將持續抗議，直至亞當斯下台。聯盟下一步計畫舉行集會，向州長霍楚(Kathy Hochul)施壓，要求罷免亞當斯。

示威者手持標語，包括「美國，你真的要一個獨裁者嗎？」「罷免亞當斯，拒絕川普」「以人性之名，我們拒絕接受法西斯美國」等口號。 (記者范航瑜╱攝影)

霍楚此前曾表示，盡管外界呼聲強烈，她暫無計畫動用罷免權，而是推動更嚴格的監管措施，加強對市府監督，限制市長行政權力。

隨著6月的民主黨市長初選臨近，移民政策成選戰焦點，亞當斯的連任之路也屢添變數。

紐約移民聯盟(NYIC)22日發起集會遊行，數百名市民從華盛頓廣場公園遊行至市政廳公園，要求立即罷免市長亞當斯。(記者范航瑜╱攝影)

他原定4月初選期間受審，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)以「案件過於接近2025年市長選舉」且「妨礙市長專注移民與暴力犯罪議題」為由，指示紐約聯邦檢察官撤案，導致多名檢察官辭職抗議。

負責審理此案的聯邦法官何戴爾(Dale Ho，音譯)已取消審判日期，但尚未批准撤案，而是指派前副司法部長克萊門特(Paul Clement)擔任外部律師，評估是否應撤銷對亞當斯的刑事指控。此舉意味著案件或仍將持續數周。

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