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紐約布碌崙戴克高地大火 一非法占屋者身亡

記者馬璿╱紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)過去曾有多次遭占屋者(Squatter)縱火的民宅，於17日(周二)早晨再次發生三級火災，一名40歲的女性占屋者因此身亡。(取自社區安全軟體Citizen)
布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)過去曾有多次遭占屋者(Squatter)縱火的民宅，於17日(周二)早晨再次發生三級火災，一名40歲的女性占屋者因此身亡。(取自社區安全軟體Citizen)

布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)過去曾有多次遭占屋者(Squatter)縱火的民宅，於17日(周二)早晨再次發生三級火災，一名40歲的女性占屋者因此身亡。

火災地點位於67街1237號，消防局於上午8時接獲通報並即刻趕到現場，發現被水泥磚封鎖的建築內發生猛烈火勢，也因此延遲供水。撲滅火勢後，消防人員在後巷發現一名已死亡的40歲女性非法占屋者，她在地下室的入口搭建簡陋的小屋，並透過敲開水泥磚牆上的入口以便隨時進入該建築。消防人員無傷亡，但建築物仍不穩，在相關人員調查完畢後將交由市樓宇局(DOB)接手。

根據社區人士透露，該房產為大都會運輸署(MTA)員工伊克巴爾(Zafar Iqbal)在2017年購置，買入價約100萬元。伊克巴爾在該住宅居住幾年後原先為整修而搬出，2020年因疫情閒置，但自2023年起就被非法占屋者占據，過去兩年內已發生過5次火災。去年11月一名華裔占屋者陳振(Cheng Chen，音譯)涉非法縱火及非法侵入或破壞住宅，被判6個月刑期。

伊克巴爾表示，自己仍在償還該房產的貸款，每一兩周都會去現場，但由於擔心人身安全與後續法律對屋主不利，他對此情況束手無策，至今仍不知道該如何維權。

去年，市議員莊文怡曾提出「0907-2024」法案要求市警局、市房屋保護和開發局(HPD)與電信暨資訊管理局(DoITT)定期追蹤與提交非法占屋者動向報告，並在該部門網站刊登相關資訊，但此提案仍在委員會進行審查和討論階段。

縱火 大都會 貸款

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