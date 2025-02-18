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稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

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稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

世界新聞網王若馨／即時報導
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

紐約郵報(New York Post)18日報導，紐約大學共和黨學生會會長因把川普總統么兒拜倫·川普(Barron Trump)稱作「校園異類」而被迫辭職。

紐約大學共和黨學生會會長凱雅·沃克(Kaya Walker)接受「浮華世界」雜誌( Vanity Fair，又譯「名利場」)採訪時說，拜倫「有點像是校園裡的異類。他就是上課、回家。」

這番話造成了全國共和黨學生會領導層的反彈，他們譴責沃克言論不當並違反了「我們組織所堅持的價值和原則」。

沃克在18日遞交了辭呈。

隨後，共和黨學生會主席唐納休(Will Donahue)邀請拜倫加入共和黨學生會，他在聲明中表示：「拜倫·川普代表了保守運動的未來，他若能加入共和黨學生會，將是我們的榮幸。」

目前尚不清楚拜倫是否接受該組織的邀請。

自從拜倫去年秋天成為紐約大學史騰商學院的新生以來，他一直是校園以及紐約媒體的焦點。雖然拜倫由於身邊總是有特勤人員保護，與同學的互動受限，但根據TMZ報導，他對同學們說「加我Discord(註：一個以遊戲為主的社群平台)」，以跟同學在線上遊戲交流。

「人物」雜誌(People)去年12月引述消息人士報導，儘管拜倫由於父親而未能享受「正常」的大學生活，但他在女生中「非常受歡迎」，「他個子高，相貌英俊。很多人認為他很有吸引力 —— 是的，甚至是自由派的人也這麼認為。」

共和黨 川普 紐約大學

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