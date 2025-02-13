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MTA防逃票設新擋板 華埠旁這些地鐵站試行

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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MTA設新擋板防逃票，華埠旁市政廳站試點。(Marc A. Hermann╱MTA╱攝影)
MTA設新擋板防逃票，華埠旁市政廳站試點。(Marc A. Hermann╱MTA╱攝影)

為遏止地鐵逃票問題，紐約大都會運輸署(MTA)日前採取新舉措，在入口旋轉閘門上加裝延伸套筒，期望阻擋使用跨越動作的乘客跳閘逃票，而緊挨華埠地鐵站近期也將開始安裝；據MTA估計，每年有約2.85億元的地鐵票價收入因逃票流失，轉而成為運營負擔。

據MTA的最新計畫，這套價值1500元的旋轉閘門延伸套筒，率先在布魯克林大橋-市政廳站(Brooklyn Bridge-City Hall)的4、5、6號線入口處試行兩周，以便團隊就其防逃票成效進行監測。作為緊挨曼哈頓華埠的站點之一，此站日常有許多華人居民使用。

MTA負責地鐵營運的市捷運局(NYC Transit)局長克里奇洛(Demetrius Crichlow)表示，套筒的設計為阻止「步伐跨得特別大、試圖翻越閘門的乘客」；他指出，MTA當前沒有確定的合約或時程可以宣布何時全面更新地鐵閘門系統，因此暫時將重點放在強化現有閘門的防護能力。

此前，MTA也於部分站點內閘門的主體結構上裝設較高的金屬「翼板」，防止乘客直接越過閘門，並在部分車站的緊急逃生門附近布置無武裝警衛，盡可能減少乘客逃票的機會。

克里奇洛強調，一系列措施都屬於「多方位對策」的一環，除上述硬體改裝外，MTA也正修復閘門的「齒輪間隙」問題，避免閘門在被逃票者回拉時出現空隙的進站漏洞，此外MTA還曾投入70萬元試驗更現代化的新型地鐵閘門。

目前，超過3500的旋轉閘門已有約75%完成修復，預計今年夏天前全數整改完畢。MTA最近統計資料顯示，2024年第四季的地鐵逃票率從前一季的13.1%下降至10.4%。州長霍楚(Kathy Hochul)上月表示，去年6月至12月期間，地鐵逃票率下降了26%，而同期的公交逃票率則下降了約9%。

MTA在旋轉閘門上增設擋板，防止乘客逃票。圖為華埠旁市政廳的地鐵站。(Marc ...
MTA在旋轉閘門上增設擋板，防止乘客逃票。圖為華埠旁市政廳的地鐵站。(Marc A. Hermann╱MTA╱攝影)

MTA在旋轉閘門上增設擋板，防止乘客逃票。圖為華埠旁市政廳的地鐵站。(Marc ...
MTA在旋轉閘門上增設擋板，防止乘客逃票。圖為華埠旁市政廳的地鐵站。(Marc A. Hermann╱MTA╱攝影)

MTA設新擋板防逃票，華埠旁市政廳站試點。(Marc A. Hermann╱MT...
MTA設新擋板防逃票，華埠旁市政廳站試點。(Marc A. Hermann╱MTA╱攝影)

地鐵站 MTA 華埠

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