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利用新冠緊急住房計畫中飽私囊 紐約華人被捕控罪

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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胡衛紅（左）將一疊美元交給梅迪納，換取支付給胡偉紅的餐飲公司的支票。(檢方提供)
胡衛紅（左）將一疊美元交給梅迪納，換取支付給胡偉紅的餐飲公司的支票。(檢方提供)

紐約警方13日逮捕了一個三人團夥，其中包括一名華人，指控他們利用新冠疫情期間的緊急住房計畫中飽私囊，挪用公款數百萬元，犯有電匯詐欺、洗錢和商業賄賂等罪行。這三人中的胡衛紅(Weihong Hu，音譯)在曼哈頓被捕，丹特勒(Christopher Dantzler)在長島落網，梅迪納(Julio Medina)在布朗士區就擒。13日下午，他們在紐約聯邦東區法院過堂。

根據法庭文件，梅迪納創立了一家非營利機構並擔任執行主任和執行長。這個機構為曾被監禁的犯人提供重返社會服務。2020年6月，紐約市長刑事司法辦公室與該機構簽訂合同，授權這家機構與酒店和其他企業合作，管理一項緊急過渡住房計畫，將囚犯安置到酒店，防止新冠疫情在監獄內蔓延。

從2020年6月到2023年12月，這家非營利機構從市政府獲得了大約1億2200萬元經費，用於緊急過渡住房計畫。胡衛紅和丹特勒通過各自控制的企業，從這家非營利機構獲得了數千萬元公共資金。丹特勒的公司名義上為囚犯重返社會服務提供安保，但實際上這是一家沒有執照的安保公司，而且也沒有提供安保服務。胡衛紅在皇后區經營兩家酒店，根據緊急過渡住房計畫為囚犯提供疫情期間的臨時住處。這家酒店還負責為犯人提供餐飲服務。

梅迪納向胡衛紅和丹特勒索取並收受賄賂和回扣，作為交換，梅迪納透過自己控制的非營利機構向胡衛紅和丹特勒的企業提供業務。法庭文件稱，胡衛紅和丹特勒除了給梅迪納賄賂和回扣外，還為梅迪納購買了一棟價值約130萬元的聯排別墅，胡衛紅通過自己的一家公司為梅迪納融資購買了一輛價值約10萬7000元的豪華車，胡衛紅和丹特勒還為梅迪納支付了75萬元的房屋裝修款。

總的來說，丹特勒和胡衛紅向梅迪納行賄至少250元現金和實物，作為交換，梅迪納將緊急住房計畫中約5100萬元的公共資金交給到丹特勒和胡衛紅的企業。丹茨勒的安保公司以緊急住房計畫的名義獲取了2100萬元公款，丹特勒個人留下了約900萬元。胡衛紅的酒店從在緊急住房計畫名義下獲得大約1200萬元的公款，而她的餐飲公司獲得了約1700萬元公款。

疫情 長島 布朗士

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