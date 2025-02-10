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憂資安及信息審查 紐約州政府設備禁用DeepSeek

憂資安及信息審查 紐約州政府設備禁用DeepSeek

記者許君達╱紐約即時報導
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由於擔憂數據資安以及審查觸手，中國AI應用程式DeepSeek遭紐約州政府禁用。紐約州府管理的所有電腦設備上均不得下載和使用DeepSeek，但民間仍可正常使用。(記者許君達╱攝影)
由於擔憂數據資安以及審查觸手，中國AI應用程式DeepSeek遭紐約州政府禁用。紐約州府管理的所有電腦設備上均不得下載和使用DeepSeek，但民間仍可正常使用。(記者許君達╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)10日發布命令，禁止在所有州政府管理的電腦設備上下載和使用DeepSeek人工智慧(AI)應用程式，理由是該程式被認為與外國政府的監控與審查之間存在關聯，且對其被用於收集用戶數據和竊取技術機密的潛在威脅存有疑慮。

最新的禁令是在2024年州府人工智慧技術應用指南(Acceptable Use of Artificial Intelligence Technologies)的基礎上增補的，該指南對於州政府部門使用AI技術提升工作效率的合理範圍、人工監督、隱私安全保護及風險評估等方面作出了詳細的要求。由於州府評估認為，最新出現的DeepSeek應用程式無法滿足指南對於安全性的要求，因此決定出台禁令。

霍楚在聲明中表示，DeepSeek是一家總部位於中國境內的AI初創公司，在其問世後，有關該應用程式與外國政府監控和審查之間的聯繫受到關切，其被外國當局或機構利用來收集美國用戶數據、竊取技術機密的潛力也受到關注。紐約州會盡力打擊網路安全威脅，確保我們數據的隱私和安全，並防止由國家支持的審查制度入侵美國。紐約州2020年推出禁令，禁止在政府設備上使用同樣存有資安和審查疑慮的TikTok。

紐約是全美第二個在政府設備上禁用DeepSeek的州，德州於1月底推出了類似的禁令。此外，國防部、海軍及國家航太總署(NASA)等機構也已禁止在它們的設備或網路上使用DeepSeek。

DeepSeek 紐約州 AI

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