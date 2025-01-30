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盜駕地鐵車廂還拍視頻傳社群 紐約市警通緝6青少年

記者顏潔恩╱紐約即時報導
警方目前正在通緝六名涉嫌盜竊和行駛MTA地鐵車廂的青少年。(市警提供)
警方目前正在通緝六名涉嫌盜竊和行駛MTA地鐵車廂的青少年。(市警提供)

紐約市警近日發布消息指，六名青少年日前涉嫌破壞地鐵控制室的黑匣子，盜竊並危險駕駛至少兩個地鐵車廂，瘋狂的行徑引發熱議；大都會運輸署(MTA)已聯合警方調查，呼籲民眾提供線索，幫助早日逮捕這六名嫌犯。

警方在26日早上10時左右被MTA高層通知，指在25日前一晚的10時30分起，至當日凌晨3時30分，發現有列車的黑匣子失靈停用；警方的調查披露，其中一輛被盜的R車在皇后區靠近森林小丘站的一段軌道上被發現，另一輛車廂的門鎖被破壞，最後停靠在布碌崙一帶。

據悉，警方一開始以為只有三名男子參與了這起案件，但更多的監控錄像視頻顯示，作案者一共有六人，此外，嫌犯中有人當場拍攝了視頻並上載至社群媒體，視頻顯示他們曾在快車軌道上至少經過了當地的一個車站，並遇到了至少一個地鐵信號，過程中他們擔心被行駛經過的MTA員工看到，緊忙叫在場的人捂住臉。在其他流出的視頻中，還看到嫌犯試圖操控控制裝置，讓地鐵倒退行駛。

針對此案件，大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)表示很惱火，且不可接受，他透露已向內部團隊人員訓話，了解擱置車廂的停放問題、以及可能造成的安全漏洞，還有塔台為何沒有注意到有未授權行駛的地鐵等。

警方目前正在通緝六人，呼籲民眾如果有任何信息或見到嫌犯的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵 MTA 大都會

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