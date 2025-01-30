我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA多元雇用有關

花滑選手登上美航死亡班機 3人疑為華裔

紐約地鐵縱火案報警華裔少年拿到獎金 另獲MSG球賽門票

記者馬璿╱紐約即時報導
在去年年底為地鐵縱火案犯嫌緝兇立下大功的華裔少年與好友，獲得29日(周三)晚間紐約尼克隊(New York Knicks)與丹佛金塊隊(Denver Nuggets)在麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)的比賽門票。(記者馬璿/攝影)
在去年年底為地鐵縱火案犯嫌緝兇立下大功的華裔少年與好友，獲得29日(周三)晚間紐約尼克隊(New York Knicks)與丹佛金塊隊(Denver Nuggets)在麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)的比賽門票。(記者馬璿/攝影)

在去年年底為地鐵縱火案犯嫌緝兇立下大功的華裔少年，在一度經歷差點拿不到應得獎金的窘境後，終成功獲取市警局答應的一萬元款項。且在市議員莊文怡的爭取與場館方的邀約下，少年與好友另外獲得29日(周三)晚間紐約尼克隊(New York Knicks)與丹佛金塊隊(Denver Nuggets)在麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)的比賽門票。

去年底薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)涉嫌在康尼島燒死女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)後，往曼哈頓方向逃跑。14歲的謝健中和兩名朋友搭地鐵前往法拉盛參與籃球賽事時，在候車期間得知清晨發生的案件，後來竟在車廂內看見熟睡的薩佩塔。謝健中主動致電911報案，協助警方於先驅廣場(Herald Square)順利逮捕他。

然而，本月18日(周六)紐約郵報卻表示因少年撥打電話為911而非止罪熱線，一度差點與紐約市警承諾發放的1萬元懸賞獎金擦肩而過，甚至引發大批民眾不滿，認為市警局該做法破壞民眾對政府的信任。所幸紐約市警發言人表示，三名少年的勇氣可嘉，樂意提供他們這筆獎金，而三人也分享這筆金額。

此外，市議員莊文怡也為喜愛且參與學校籃球隊的少年，爭取到年初一在麥迪遜花園廣場的球賽門票。三位少年們將與其他6位同學一起觀看晚間7時半紐約尼克隊與2023年冠軍隊丹佛金塊的比賽。莊文怡感謝市警局與場館方的協助，並表示治安是社區首要之務，不只需要好的警察，更仰賴良好市民，而這些勇敢報警的孩子應獲得獎勵。她表示，孩子們履行「看見了什麼就應該說些什麼」的心態，才能共同守護社區安全。

地鐵 紐約市 法拉盛

上一則

奧斯卡提名電影中露面 紐約康尼島這家糖果店爆紅

下一則

紐約州4情況將與ICE合作 霍楚立場遭移民團體批評
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵、公車逃票率下降 被捕逃票者激增

紐約地鐵、公車逃票率下降 被捕逃票者激增
金球獎／憑「懼裂」首度封后 黛咪摩爾：我還沒過氣

金球獎／憑「懼裂」首度封后 黛咪摩爾：我還沒過氣
威州校園槍擊案外案 加州男曾與兇嫌約定攻擊政府大樓 被緊急繳械

威州校園槍擊案外案 加州男曾與兇嫌約定攻擊政府大樓 被緊急繳械
威州私校槍案 兇嫌父曾帶她練槍、疑留犯案宣言

威州私校槍案 兇嫌父曾帶她練槍、疑留犯案宣言

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
該計畫預計利用一條使用率偏低的貨運鐵路，建設連接皇后區傑克森高地與布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的輕軌線。(大都會運輸署提供)

MTA計畫造跨區快線輕軌 直通皇后區、布碌崙

2025-01-28 06:31

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命

科學家揭3食物帶菌風險高「自己絕不吃」 第三種易染諾羅恐致命