紐約地鐵縱火案報警華裔少年拿到獎金 另獲MSG球賽門票

在去年年底為地鐵縱火案犯嫌緝兇立下大功的華裔少年與好友，獲得29日(周三)晚間紐約尼克隊(New York Knicks)與丹佛金塊隊(Denver Nuggets)在麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)的比賽門票。(記者馬璿/攝影)

在去年年底為地鐵 縱火案犯嫌緝兇立下大功的華裔少年，在一度經歷差點拿不到應得獎金的窘境後，終成功獲取市警局答應的一萬元款項。且在市議員莊文怡的爭取與場館方的邀約下，少年與好友另外獲得29日(周三)晚間紐約尼克隊(New York Knicks)與丹佛金塊隊(Denver Nuggets)在麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)的比賽門票。

去年底薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)涉嫌在康尼島燒死女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)後，往曼哈頓方向逃跑。14歲的謝健中和兩名朋友搭地鐵前往法拉盛 參與籃球賽事時，在候車期間得知清晨發生的案件，後來竟在車廂內看見熟睡的薩佩塔。謝健中主動致電911報案，協助警方於先驅廣場(Herald Square)順利逮捕他。

然而，本月18日(周六)紐約郵報卻表示因少年撥打電話為911而非止罪熱線，一度差點與紐約市 警承諾發放的1萬元懸賞獎金擦肩而過，甚至引發大批民眾不滿，認為市警局該做法破壞民眾對政府的信任。所幸紐約市警發言人表示，三名少年的勇氣可嘉，樂意提供他們這筆獎金，而三人也分享這筆金額。

此外，市議員莊文怡也為喜愛且參與學校籃球隊的少年，爭取到年初一在麥迪遜花園廣場的球賽門票。三位少年們將與其他6位同學一起觀看晚間7時半紐約尼克隊與2023年冠軍隊丹佛金塊的比賽。莊文怡感謝市警局與場館方的協助，並表示治安是社區首要之務，不只需要好的警察，更仰賴良好市民，而這些勇敢報警的孩子應獲得獎勵。她表示，孩子們履行「看見了什麼就應該說些什麼」的心態，才能共同守護社區安全。