霍楚推手機禁令華人家長叫好 若通過8月生效

多數州議會成員對校園手機禁令提案表示贊成，華人家長也同樣叫好。(美聯社)

在紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)近日公布的2026財年州府預算案中，包括了一項旨在將校園手機禁令擴展到全州的提案，若得到通過，該禁令將於今年8月1日生效。目前為止，多數州議員贊成該提案，華人 家長也同樣叫好。

該提案將要求全州700餘所學校制定政策，在每日「從上課鈴到下課鈴」的學時之內，禁止學生在校內使用智能手機、智能手錶和平板電腦。同時，各地區可靈活決定如何制定實施政策，如是要將手機放在學生儲物櫃中、還是裝入隨身攜帶的可上鎖小袋；而需用手機檢測胰島素、或需使用翻譯的英語學習者等一些特殊情況則可另當別論，各地區實施政策也需規定何種緊急情況下可以讓學生使用手機。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)表示，他確實認為手機在學校裡會讓人分心，「必須確保孩子們是去學習」。州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸也表示，手機禁令提案的方向「是正確的」，「我們必須弄清楚細節，然後再看如何為真正需要手機的孩子作例外處理。」

州參議會少數黨領袖奧特(Rob Ortt)稱，他「討厭」手機，「我甚至希望能從大人手中也將手機收走」。但他批評霍楚的提案是在為學校領導的失職打掩護，「要麼你負責，要麼就是不負責。」

多數華人家長都贊同手機禁令。家住皇后區的李先生有兩個上小學的兒子，他常為兒子們過度使用手機而苦惱，「打遊戲、看抖音，每天回家後都要盯著手機好幾個小時」。李先生贊同校園手機禁令，並稱他正在學習如何通過蘋果系統中的家長監管，對孩子們在家使用手機的時間也施加限制。

住在布碌崙(布魯克林)的謝女士有一個正在讀七年級的女兒，她表示，女兒現在在家就常用抖音等，因此贊同校園手機禁令，但也表示一定要為真正需要手機的孩子開設例外。