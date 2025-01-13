MTA：曼哈頓堵車費開徵一周 入城車輛減少4.3萬

大都會運輸署(MTA)13日公布最新數據顯示，曼哈頓堵車費啟用首周，每日進入曼哈頓60街以下地區的車輛數量平均減少約4萬3000輛，與以往同期相比下降7.5%。(記者曹馨元╱攝影)

大都會運輸署(MTA )13日公布最新數據顯示，曼哈頓堵車費 啟用首周，每日進入曼哈頓60街以下地區的車輛數量平均減少約4萬3000輛，與以往同期相比下降7.5%。尤其在早高峰時段，主要通道如威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)和荷蘭隧道(Holland Tunnel)的車流時間有所改善，交通流量從堵塞變為相對順暢。

儘管下降幅度有限，但這一減少已令部分市民感受到交通壓力的緩解。根據MTA的數據，正常情況下，每年1月的典型日均進入該區的車輛數應達到58萬3000輛，而首週的實際數據顯示，僅有47萬5000至56萬1000輛車進入收費區。

此外，一個由兩名大學生莫什(Benjamin Moshes)和約書亞·莫什(Joshua Moshes)共同開發的交通追蹤器顯示，荷蘭隧道和林肯隧道(Lincoln Tunnel)的通勤時間在政策啟用後顯著縮短，有時甚至快了一倍。

不過他們的數據也同時指出，收費區內的交通流量並未顯著改善，部分車流轉移至未收費的溢出路線，例如卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)隧道和羅斯福快速路(FDR Drive)。

堵車費似乎也促使公共交通的使用有所增加。6日至9日，地鐵日均乘客數達370萬人次，較2024年同期的347萬人次略有增長。MTA的數據還顯示，快速巴士的乘客數量同比增加6%，從6萬7000人次上升至7萬1000人次，儘管大多數巴士的載客量仍未達到九成。

根據MTA的統計，東西向的巴士行駛時間加快了20%至30%，而南北向的行駛時間則提升了約20%。MTA副局長麥可森(Juliette Michaelson)表示，擁擠收費僅實施八天，交通模式仍可能變化，但初步數據顯示成效明顯。

然而，堵車費的影響也引發了一些爭議。紐約市 餐飲聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行董事安德魯·里吉(Andrew Rigie)指出，雖然客流未減，但進入收費區的送貨成本正在上升，導致餐廳需支付更多費用。

史丹頓島州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)也對該政策表達強烈反對，並於上周末與候任總統川普會面，商討阻止該計畫的法律途徑。瑪麗奧表示，川普認為堵車費將對紐約市經濟造成損害，並承諾採取行動。