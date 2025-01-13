我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTA：曼哈頓堵車費開徵一周 入城車輛減少4.3萬

投資人疏遠科技股 道指漲逾350點 那指收跌

MTA：曼哈頓堵車費開徵一周 入城車輛減少4.3萬

記者尤昱程╱紐約即時報導
大都會運輸署(MTA)13日公布最新數據顯示，曼哈頓堵車費啟用首周，每日進入曼哈頓60街以下地區的車輛數量平均減少約4萬3000輛，與以往同期相比下降7.5%。(記者曹馨元╱攝影)
大都會運輸署(MTA)13日公布最新數據顯示，曼哈頓堵車費啟用首周，每日進入曼哈頓60街以下地區的車輛數量平均減少約4萬3000輛，與以往同期相比下降7.5%。(記者曹馨元╱攝影)

大都會運輸署(MTA)13日公布最新數據顯示，曼哈頓堵車費啟用首周，每日進入曼哈頓60街以下地區的車輛數量平均減少約4萬3000輛，與以往同期相比下降7.5%。尤其在早高峰時段，主要通道如威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)和荷蘭隧道(Holland Tunnel)的車流時間有所改善，交通流量從堵塞變為相對順暢。

儘管下降幅度有限，但這一減少已令部分市民感受到交通壓力的緩解。根據MTA的數據，正常情況下，每年1月的典型日均進入該區的車輛數應達到58萬3000輛，而首週的實際數據顯示，僅有47萬5000至56萬1000輛車進入收費區。

此外，一個由兩名大學生莫什(Benjamin Moshes)和約書亞·莫什(Joshua Moshes)共同開發的交通追蹤器顯示，荷蘭隧道和林肯隧道(Lincoln Tunnel)的通勤時間在政策啟用後顯著縮短，有時甚至快了一倍。

不過他們的數據也同時指出，收費區內的交通流量並未顯著改善，部分車流轉移至未收費的溢出路線，例如卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)隧道和羅斯福快速路(FDR Drive)。

堵車費似乎也促使公共交通的使用有所增加。6日至9日，地鐵日均乘客數達370萬人次，較2024年同期的347萬人次略有增長。MTA的數據還顯示，快速巴士的乘客數量同比增加6%，從6萬7000人次上升至7萬1000人次，儘管大多數巴士的載客量仍未達到九成。

根據MTA的統計，東西向的巴士行駛時間加快了20%至30%，而南北向的行駛時間則提升了約20%。MTA副局長麥可森(Juliette Michaelson)表示，擁擠收費僅實施八天，交通模式仍可能變化，但初步數據顯示成效明顯。

然而，堵車費的影響也引發了一些爭議。紐約市餐飲聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行董事安德魯·里吉(Andrew Rigie)指出，雖然客流未減，但進入收費區的送貨成本正在上升，導致餐廳需支付更多費用。

史丹頓島州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)也對該政策表達強烈反對，並於上周末與候任總統川普會面，商討阻止該計畫的法律途徑。瑪麗奧表示，川普認為堵車費將對紐約市經濟造成損害，並承諾採取行動。

MTA 堵車費 紐約市

上一則

紐約州主計長：禮品卡限5年內使用 民眾留意以免過期
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

緩解塞車又增加進帳 芝市長想仿效紐約開徵堵車費

緩解塞車又增加進帳 芝市長想仿效紐約開徵堵車費
堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘
堵車費效應持續 長島鐵路乘客量顯著增加

堵車費效應持續 長島鐵路乘客量顯著增加
紐約共和黨民代：川普支持廢除堵車費

紐約共和黨民代：川普支持廢除堵車費

熱門新聞

去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

2025-01-12 07:09
紐約人高度依賴地鐵交通。(美聯社)

紐約地鐵推人落軌事件嚇人 一張照曝現在都這樣等車

2025-01-08 19:18
專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

2025-01-10 12:14

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬