曼哈頓堵車費實施 共享單車CitiBike也漲價

曼哈頓堵車費實施後，共享單車CitiBike同時漲價。(記者劉梓祁╱攝影)

大都會運輸署(MTA)啟動曼哈頓堵車費 後，網約車公司「Lyft 」所屬的自行車租賃服務「Citi Bike」，也宣布即日起調漲價格，非會員的單次騎乘費用，從原本的4.79元上調至4.99元。此外紐約地鐵和公車的單程票價，也預計將從現行的2.9元調高至3元。對此華人通勤客表示，原以為開徵堵車費能改善公共交通品質，豈料卻仍在加重非駕駛人員的負擔。

紐約地鐵和公車 預計調高至3元

根據最新公告，Citi Bike電動自行車對會員用戶的計費標準，即日起從每分鐘24分調升至25分；若騎乘45分鐘或以下並進出曼哈頓地區，費用上限將提升至5元。其它路程的騎乘費率則維持每分鐘25分，且不設費用上限。

非會員的單次騎乘費用，則自原本的4.79元上調至4.99元，且每分鐘費率也從36分調整為38分。此外，自2月3日起，非會員的一日通行票價格將調整為25元。

此次為Citi Bike連續第四年調漲價格。Lyft表示，通貨膨脹以及電動車維護成本上揚是主要原因，其說法與去年7月調價時一致。

Citi Bike宣布漲價正值得曼哈頓堵車費開徵。紐約州與大都會運輸署規定，一般車輛若駛入曼哈頓60街以南區域，需支付九元通行費。外界認為，先前積極遊說通過堵車費計畫的Lyft和Uber等平台，未來在此制度下，可望從市民出行方式的改變中獲得可觀的收益。

另一方面針對堵車費，Lyft還宣布，即日起到本月底，針對因堵車費而選擇Citi Bike或網約車服務的乘客，提供每次1.5元的「擁堵補貼」，以抵銷針對共享汽車所徵收的每趟1.5元的附加費。

目前，Citi Bike在紐約市及部分新州地區共投放超過3萬輛自行車，Lyft還計畫於明年秋天將服務範圍擴展至皇后區和布碌崙(布魯克林)等地。根據Lyft數據，Citi Bike在2024年創下逾4500萬次騎乘紀錄，較2023年的3600萬次增加 25%。

面對頻繁的價格調漲，不少長期用戶表達不滿。居住在新州但每日通過Citi Bike在曼哈頓通勤的蔡佳慧表示，平台和政府對不同服務的頻繁漲價可視為「背刺」，原本以為堵車費的開徵將推動交通改善和服務質量提高，但現在似乎只是在各方面都在增加民眾的負擔。

她還說，堵車費目的之一為資助MTA，但未料到地鐵也可能漲價。MTA董事會近期也通過預算案，預計將地鐵和公車的單程票價，從現行的2.9元調高至3元。