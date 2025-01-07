奧克拉荷馬州華人運毒案 追加6人認罪

奧克拉荷馬州華人運毒案有最新消息，除先前被控罪的兩人外，還有另六名華男認罪。示意圖。(美聯社)

在奧克拉荷馬州(Oklahoma)經營大麻 種植場的兩名華男 翁傑夫(Jeff Weng，姓名皆音譯)、林童(Tong Lin)，此前被聯邦大陪審團裁定運毒罪名成立，被判入獄十年，近來傳出翁傑夫打算上訴；此外本案還涉及另六名為翁傑夫打工的華男，目前都已對非法持有大麻、犯有共謀毒品 等罪名認罪。

法庭文件顯示，2022年12月至2023年5月，現年47歲、來自布碌崙(布魯克林)的翁傑夫在韋圖姆卡(Wetumka)獲得當地醫用大麻管理局授權的執照，經營大麻種植場「Wetumka Grow」，當他不在時由29歲的「遠房表弟」林童管理；他們用偽裝成商用車的送貨車，包括將一輛車偽造成「亞馬遜」(Amazon)送貨車，從種植場拾取150至200磅的大麻，接著將大麻載運到奧克拉荷馬城的一個藏匿處，犯案期間，他們共從奧州運出至少28噸的大麻至東海岸。

在一次突擊檢查中，執法人員在翁傑夫的的種植場裡發現了1萬9661株大麻植株、430磅的加工和散裝大麻，並在翁傑夫的閣樓壁櫥裡找到他真空密封的10萬元現金、以及一把手槍；聯邦大陪審團日前裁定，兩人犯有共謀毒品罪，各被判入獄十年，還被勒令放棄種植場的所有經營權，並被扣押10萬4281元；其中翁傑夫打算向聯邦第十巡迴上訴法院提出上訴。

最新的消息披露，除翁、林外，此案還涉及另外六名中國籍華男，包括44歲的葉布萊登(Brandon Ye)、52歲鄭安迪(Andy Zheng)、35歲羅書龍(Shulong Luo)、36歲謝明軒(Mingxuan Xie)、36歲許樂(Le Xu)、以及43歲陳輝(Hui Chen)；其中葉布萊登是本案關鍵的污點證人，他表示自己從奧州20個不同的種植場收集大麻，然後運到其他地區，從中賺取每磅15元的報酬，同時指出這些大麻種植場都是由華人經營。

葉目前已對非法持有大麻並意圖分發指控認罪，被判入獄九年，並同意自己的財產被沒收，包括一個儲藏倉庫、一輛特斯拉轎車、多輛貨車、一把手槍和9萬多元現金；其他五名華男也對運毒指控認罪，被判三年至四年多的刑期，當中謝明軒是在運毒過程中，被印第安納州的警方截停，發現車內載有2700磅大麻，從而將調查追溯到奧州。