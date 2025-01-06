對抗堵車費 市議員發文「雷射筆可損壞MTA鏡頭」引爭議

曼哈頓堵車費開徵，無論開車還是不開車的市民，都有可能受到影響。(路透)

反對徵收堵車費 的皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，近日在社群平台X發文暗示，不滿堵車費的民眾可用高功率雷射筆，就可能損壞大都會 運輸署(MTA )堵車費收費鏡頭，引發爭議。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)批評此舉恐鼓勵破壞公共財產，並警告相關行為屬刑事破壞罪，將面臨法律責任。

帕拉迪諾在發文中表示，一支價值不到30元的高功率綠色雷射筆就能摧毀攝像頭感應器。請「務必」不要將這些雷射筆對準攝像頭，因為這可能會造成永久性損壞。

帕拉迪諾的言論正值MTA於5日啟動堵車費收費系統，該系統對進入曼哈頓60街以南區域的車輛收取費用。該高科技設備包括E-ZPass讀取器及紅外線攝像頭，用於記錄車牌號碼，幫助實施每輛車9元的日間堵車費政策。

市議員帕拉迪諾發文表示高功率綠色雷射筆能破壞堵車費攝像頭，並提醒務必不要對準攝像頭使用，引起爭議。(取自 X/@VickieforNYC)

針對帕拉迪諾的言論，利博說，「在任何其他情況下，我們都難以接受公職人員鼓勵民眾破壞公共財產或欺瞞其他納稅人。」MTA發言人則表示，目前還未收到任何攝像頭遭破壞的事件傳出。

根據紐約市法律，出售或贈與雷射筆給18歲以下人士屬違法行為，未成年人在公共場所持有雷射筆亦受到禁止。此外，禁止任何人將雷射光線指向警務或其他執法人員，包括交通執法人員和緊急服務工作者。違反此類規定可被視為輕罪，可能面臨刑事指控和罰款。

針對公共財產的損壞行為，紐約州刑法將其歸類為「刑事破壞罪」(Criminal Mischief)。若蓄意損壞財產，將依金額不同定為不同等級，例如損壞價值超過250元的財物將被視為三級刑事破壞罪，而超過1500元的則屬二級。犯案者可能面臨罰款或刑期，最高可達數年監禁。