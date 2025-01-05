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紐約市開徵堵車費 預計減10%車輛進中央區

香港中通社5日電
紐約市5日起開始徵收堵車費。(路透)
紐約市5日起開始徵收堵車費。(路透)

紐約市曼哈頓下城和中城地區5日起開始徵收堵車費，成為美國首個開徵堵車費的區域。紐約官方進行的測算顯示，加徵堵車費後，進入中央商務區的車輛數預計會減少10%，區域內車輛行駛總里程數預計減少5%。

紐約大都會運輸署5日發布公告說，進入曼哈頓島第60街及以南擁堵減緩區的車輛將會被徵收堵車費。根據徵收方案，車輛每日只需在進入擁堵減緩區時繳納一次堵車費，即可多次出入該區域。

支付金額取決於車輛進入減緩區時是否處於交通高峰時段、車輛種類和堵車費支付方式等。對於進入、駛離、穿過擁堵減緩區或在其內行駛的紐約市出租車和網約車，則由乘客支付金額較低的堵車費。

徵收堵車費預計每年可以為大都會運輸署帶來10億美元收入，從而為其高達150億美元的支出計畫提供資金，其中包括老舊地鐵和市郊鐵路改造等。

據報，紐約市堵車費徵收分三個階段實施。目前堵車費金額為應徵收金額的60%，在2028年初和2031年初將分別升至80%和100%。

紐約州立法機構2017年就堵車費方案提出動議，2019年批准實施。該方案在2023年7月得到聯邦政府批准，原計畫於2024年6月底實施。紐約州州長霍楚在叫停該計畫後，於2024年11月推出調整後的堵車費實施方案。

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