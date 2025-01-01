周日開徵 一張表看曼哈頓堵車費收費範圍及標準

自5日(周日)開始，進入曼哈頓60街以南地區的車輛，都將收取堵車費，紐約也成為全美第一個收取堵車費的城市。(美聯社)

紐約曼哈頓堵車費 計畫將於本月5日(周日)零時開收，根據大都會運輸署(MTA)公布的最終方案，收費由機動車輛類型、車輛進入時段、車輛是否使用E-ZPass 等因素決定，而能夠享受豁免繳費的範圍則非常有限。

根據MTA公告，堵車費收費區域，為位於曼哈頓60街(包括60街)、羅斯福快速路(FDR Drive)、以及西城快速路(West Drive Highway)之間的所有區域。但連結曼哈頓下城與布碌崙(布魯克林)的卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)北口外、與西城快速路相連的路段雖位於收費區內，但過境車輛可免繳堵車費。

進入付費區的機動車輛，分為小型車輛、小型貨車及租賃巴士、大型貨車及觀光巴士，以及機車四個等級。收費檔位則有高峰和夜間的區別。使用E-ZPass的車輛，則比沒有E-ZPass的車輛享受較多優惠。高峰時段定義為工作日早5時至晚9時、周末和節假日早9時至晚9時，其他時段均採用夜間收費標準。

具體來說，使用E-ZPass的小型車輛在高峰時段每次進入收費區，收費9元、夜間時段則為2.25元。沒有E-ZPass的車輛高峰價格為13.5元、夜間價格3.3元。機車的所有價格則均為同檔位小型車輛的一半，即E-ZPass高峰價格4.5元、夜間價格1.05元，非E-ZPass高峰6.75元、夜間1.65元。

使用E-ZPass的小型貨車或租賃巴士，在高峰時段進入收費區，每次收14.4元、夜間為3.6元，無E-ZPass車輛高峰價格21.6元、夜間價格5.4元。在價格最高的大型貨車和觀光巴士中，使用E-ZPass的車輛，在高峰時段進入收費區，每次收21.6元、夜間5.4元，沒有E-ZPass的車高峰價格為32.4元、夜間8.1元。

曼哈頓堵車費收費範圍及標準。(製表／世界日報)

對於經過四條收費隧道進入曼哈頓的車輛，則將疊加付費，即隧道費用正常支付，但在付堵車費時享有30%的優惠，例如使用E-ZPass的小型車輛在高峰時段經過隧道入城時，原本9元的堵車費只需付6元。四條隧道包括連接曼哈頓與新澤西的林肯隧道(Lincoln Tunnel)和荷蘭隧道(Holland Tunnel)，以及從曼哈頓通往布碌崙(布魯克林)的砲台隧道(或稱卡瑞隧道，Hugh L. Carey Tunnel)和通往皇后區的皇后-中城隧道(Queens-Midtown Tunnel)。

另一方面，由於紐新港航局(Port Authority)將於本月5日同時上調跨州橋隧的過路費，屆時，使用E-ZPass的車輛在高峰時段從新澤西進入曼哈頓，將被一次性課以22.06元的費用。

對於繳費豁免範圍，MTA方面則表示，能享豁免的範圍非常有限，除公共交通、應急車輛、公務車輛以及垃圾車等公共服務車輛無須付費外，僅有符合標準的身障人士以及專門為這一人群服務的特定接送車輛可享受豁免。公共交通車輛除MTA運營的公車外，還包括私營的長巴和通勤小巴。

紐約多個反堵車費組織提出法庭動議，要求針對即將開徵的堵車費計畫下達禁制令，但遭法官駁回。如法律阻擊戰未能成功，曼哈頓堵車費將於明年1月5日起開徵。圖為已安裝好等待啟用的收費裝置。(記者許君達╱攝影)

此外，低收駕駛可在每個月正常繳費10次後，開始享受每次進入收費區的半價優惠。符合條件的低收人群，需要每年申報優惠資格，申報時要證明其家庭在上一年內的聯邦調整後總收入不超過5萬元、或已參加符合條件的政府援助計畫。申報者須提供1040或W2等稅表，或糧食券(SNAP)、特殊營養援助計畫(WIC)、貧困家庭臨時援助計畫(TANF)等資格證明。而居住地址位於收費區內的低收居民，如果紐約州調整後總收入低於每年6萬元，則可享受與所付堵車費等額的州稅抵免。

根據計畫，堵車費將從本月5日零時開徵。不過，新澤西州 方面對於聯邦法官戈登的最新裁決存有不同見解。新州州長辦公室發布的聲明稱，由於法官下令重審部分案情細節，因此「MTA無法在1月5日實施當前的堵車費收費方案」。新州方面已提交法庭動議，要求法官對自己的裁決進行說明以避免誤解，並再次呼籲法官對堵車費計畫下達禁制令。預計戈登將在3日前予以回應，屆時，外界才能百分百確知堵車費到底是否能夠按時開徵。