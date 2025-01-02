繞行避堵車費將進入其他收費橋隧 成本恐高於付堵車費

根據現行的收費方案，過境車輛能夠繞行避開堵車費的路徑並不多，而且繞行路線上所必經的其他橋樑通行費，甚至比堵車費還要高。(MTA提供)

曼哈頓堵車費 將從本月5日(周日)零時開始徵收。由於曼哈頓位於哈德遜河兩岸陸地以及長島之間的要衝部位，地理條件與倫敦等其他徵收入城堵車費的平原城市迥異。而現有的橋樑隧道等基礎設施，也多將周邊陸地的交通導向曼哈頓，因而曼哈頓「一刀切」式地徵收堵車費，對於往來周邊地區、並不以曼哈頓為目的地的過境車輛造成的影響比倫敦等地更為突出。

根據現行的收費計畫，過境車輛所能選擇的繞行路徑有限，而且即使繞行，所帶來的隱性成本甚至不低於堵車費的價格。

兩條半避費路徑

目前能夠跨越哈德遜河和東河的通道中，有四條隧道和四座大橋會進入60街以南的收費區，僅北部的兩座橋樑能避開收費區。其中連通曼哈頓與新澤西的林肯隧道(Lincoln Tunnel)和荷蘭隧道(Holland Tunnel)、連通曼哈頓與布碌崙 (布魯克林)的曼哈頓大橋、威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)、和連通曼哈頓與皇后區的皇后中城隧道，由於曼哈頓端出口完全位於收費區內，因而使用這幾條路徑的過路車輛無法避開堵車費，即使目的地不在曼哈頓，也不得不繳納這一筆費用。

由於羅斯福快速路(FDR Drive)和西城快速路(West Side Highway)位於收費區之外，而卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)出口與西城快速路之間的路段也被排除在收費區外，因此，從布碌崙前往曼哈頓北部非收費區以及上州方向的車輛，能夠利用這一路徑省下一筆堵車費開支。

布碌崙大橋也與之相似，由於大橋出口處有封閉匝道直接通往羅斯福快速路，因而過路車輛能夠避免支付堵車費。不過需要注意的是，從布碌崙方向經大橋前往羅斯福快速路北向車道的車輛能夠免付堵車費，但前往羅斯福快速路南向車道的匝道由於與收費區內的道路存在一個交叉路口，因而不能免費；而從曼哈頓前往布碌崙方向，則無論從哪個方向駛入布碌崙大橋，均可通過封閉匝道免除堵車費。

使用皇后區大橋(Queensboro Bridge)的車輛如需避免堵車費，只能使用皇后區至曼哈頓方向上層路面，然後直接駛入通往62街的匝道。其他方向匝道，以及從曼哈頓前往皇后區的所有車輛，均無法避開堵車費。

其他路段也收費

布碌崙、皇后區以及長島兩郡的數百萬人口居住在一個封閉的島嶼上，從新澤西和紐約上州的大陸往返這座島嶼，只能通過橋樑或隧道，並且很難完全繞開曼哈頓這座位處中心的島嶼要塞。目前能夠免費通行的僅有布碌崙、曼哈頓、威廉斯堡和皇后區四座大橋，而這四座橋又全部通往曼哈頓的堵車費收費區，這意味著，過境車輛如果選擇繞過收費區，將不可避免地進入其他收費橋隧。

目前，從新州陸地前往長島、且不進入曼哈頓收費區的可行路徑僅有兩條，分別為北部的華盛頓大橋(George Washington Bridge)和南部的史泰登島及維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)一線。

新州車輛從華盛頓大橋駛入布朗士後，必須經過收費的白石大橋(Whitestone Bridge)、窄頸大橋(Throgs Neck Bridge)或甘迺迪大橋(Robert F. Kennedy Bridge)才能進入皇后區和長島兩郡，而這三座橋樑的E-ZPass通行費用均為6.94元。而與之相比，經過兩座隧道穿過曼哈頓再走四座免費大橋進入長島，則僅需支付六元的堵車費。從新州前往布碌崙的車輛亦是如此，維拉扎諾大橋的費用同為6.94元，也高於六元的堵車費。