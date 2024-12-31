紐約地鐵縱火燒人案死者身分確認 為61歲新州女遊民

警方辨認出紐約地鐵縱火燒人案受害者身分。圖為被告嫌犯薩佩塔。(美聯社)

本月發生在紐約布碌崙 (布魯克林)康尼島地鐵的縱火 燒人案迎來新進展，警方於31日(周二)辨認出死者身分為的61歲女性卡瓦(Debrina Kawam)。據了解，卡瓦為遊民，最後登錄地址為新州的湯姆斯河(Toms River)。

由於卡瓦屍體遭嚴重燒傷，警方透過牙齒、指紋及DNA等多項檢測，在案發一周後終於掌握死者身分。

市長亞當斯 提及，死者卡瓦生前曾在市內遊民所生活過，其餘細節則並未多透露。

根據市法醫辦公室報告指出，卡瓦的死因為吸入過多濃煙及燒傷(Thermal injuries)。

涉案兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)於27日(周五)被大陪審團起訴4項謀殺罪，包含一項一級謀殺、3項二級謀殺及一項縱火罪名。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，若一級謀殺罪成立，最高可判處無期徒刑且不得假釋，為紐約州最嚴重罪名。

根據布碌崙地檢的起訴書內容，33歲的薩佩塔22日清晨涉嫌將不明液體潑向一名熟睡女子後縱火，導致受害者當場喪生，過程中薩佩塔甚至以襯衫煽動火焰。

聯邦官員表示，薩佩塔是在2018年遭驅逐的非法瓜地馬拉移民，後又非法潛返回紐約市。

薩佩塔放棄27日的出庭，並將在1月7日過堂，完整起訴書將在過堂後釋出。

由於此案情節嚴重，亞當斯曾建議聯邦層級官員介入，並與聯邦移民與海關執法局(ICE)合作，企圖追加聯邦縱火指控。此提案遭蔣莎樂婉拒，表示地方的謀殺罪比聯邦指控更為嚴厲，他認為案件應由州法庭處理。