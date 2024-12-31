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紐約州氣候新法 將對化石燃料公司罰款750億美元

中央社紐約31日綜合外電報導
2021年7月20日在紐約曼哈頓上空籠罩著濃濃的霧霾。美聯社
2021年7月20日在紐約曼哈頓上空籠罩著濃濃的霧霾。美聯社

根據紐約州新法，紐約州未來25年將對化石燃料公司罰款750億美元，以彌補化石燃料公司本身對氣候造成的傷害。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）稍早已將相關法案簽署成法。

路透報導，這項新法希望把恢復與適應氣候變遷的部分成本，從個人納稅人轉移到負有法律責任的石油、天然氣和煤炭公司。籌措到的資金將用於緩解氣候變遷帶來的影響，應用範圍包含改造道路、交通系統，以及供水、汙水處理系統、建築物以及其他基礎設施。

民主黨籍的紐約州州參議員克魯格（Liz Krueger）是這項法案的提案人之一，她透過聲明表示：「紐約州已發出一個響徹全球的訊號：對氣候危機負有最大責任的公司將被追究責任。」

化石燃料公司的罰款金額，是根據其2000至2018年的溫室氣體排放量而定；這些罰款將成為2028年起上路的「氣候超級基金」（Climate Superfund）財源。

這項新法適用於任何被紐約州環保當局認定排放超過10億噸溫室氣體的公司。

繼佛蒙特州今年夏天新立法強制石油公司分攤氣候變遷損失後，紐約州成為第二個頒布類似法令的州。這些法令是仿照現有的州與聯邦超級基金法，要求汙染者必須為清除有毒廢棄物埋單。

克魯格在聲明中指出，2050年之前，修復氣候變遷導致的極端氣候事件損害，以及適應極端天氣，紐約州將花費逾5000億美元。

她並表示，數間大型石油公司自2021年1月以來已獲利超過1兆美元，這些企業至少從1970年代起就已經知道開採與燃燒化石燃料會導致氣候變遷。

而能源公司預料將透過法律途徑挑戰新法，聲稱紐約州這項新法牴觸規範能源企業與汙染者的聯邦法律。

紐約州 氣候變遷 石油

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