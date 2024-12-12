這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

根據知名餐廳評價網站「Yelp」的最新榜單，法拉盛 餐館「雲吞妹」(Maxi’s Noodle)榮登2024全美百大中式餐館榜首，以其超大雲吞和道地香港風味贏得廣大食客青睞。不僅在法拉盛擁有兩家分店，餐館更計畫進軍曼哈頓 唐人街，進一步擴展其美食版圖。

雲吞妹的招牌菜包括手工製作的超大雲吞，內含三種蝦仁與豬肉，搭配特製雲吞皮，與傳統廣式小雲吞形成鮮明對比。此外，餐館還供應多款香港傳統麵食，如燉煮六到七小時的燉牛肉麵和搭配鴨肉的麵條，為食客帶來正宗的家鄉味道。

法拉盛的第一家雲吞妹分店位於38大道135-11號，憑藉712條評論和4.6星的高評價，成為 Yelp 網站上的人氣餐廳。第二家分店近期在繁忙的法拉盛主街開業，也吸引了大量顧客。

雲吞妹計畫於明年一月在曼哈頓唐人街茂街 68 號開設第三家分店，進一步擴展品牌影響力。與此同時，法拉盛作為多元文化飲食中心的地位也再次得到鞏固，成為地道中式餐飲愛好者的首選目的地。

在這份榜單中，紐約市還有其他八家中餐館上榜，展現了本地中餐的多樣性與魅力。曼哈頓華埠 的常來魚蛋腸粉名列第五，以咖哩魚蛋和腸粉聞名；中城的美麗川菜館(Chili)排名16，以麻辣川菜如擔擔麵和麻婆豆腐受到青睞。