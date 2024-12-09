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疑似槍殺聯合健保CEO男子 在賓州被捕

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

疑似槍殺聯合健保CEO男子 在賓州被捕

記者鄭怡嫣╱紐約即時報導
嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)
嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)在紐約曼哈頓當街遭槍殺案轟動全美，根據最新消息，一名男子在賓州被攔截，他因涉嫌與這起槍殺案相關而正在接受警方的問訊。

多家媒體報道，有消息人士稱，一名男子在賓州的阿爾圖(Altoona)被攔截，他持有偽造的新澤西州身分證件，在9日早晨，他乘坐灰狗(Greyhound)巴士，在阿爾圖站下車，進入當地一家麥當勞，因有目擊者認出他與警方發布的嫌犯照片相似而被發現。

此外，消息人士還指出，這名男子持有與案件中使用槍枝類似的武器，其偽造的身分證件，也與嫌犯在案發前在紐約登記入住青年旅社時所使用的證件相符。

消息人士透露，目前，阿爾圖當地的執法機構已將此訊息告知紐約市警局，紐約市警已經派遣警探，前往位於賓州中部、距離匹茲堡約100哩的阿爾圖。執法部門也正在向灰狗巴士索取乘客的名單，以確認嫌犯提供的姓名。

另一方面，ABC新聞獲得的新視頻顯示，槍擊案發生前，兇手看到湯普森後，迅速穿過街道並開槍射擊。這一視頻此前未曾公開，似乎支持警方聲稱槍手是在針對湯普森行凶，因為他在其他人路過時徘徊不前。截至9日中午，警方尚未確定兇手的作案動機，但表示尚未發現任何證據顯示，這起謀殺案與湯普森的私人生活有關。

4日上午，蒙面的槍手在紐約希爾頓中城酒店外近距離射殺了湯普森。當時，湯普森的公司正在該酒店舉行投資者大會。案發後，嫌犯騎單車，穿過中央公園前往上西區，隨後乘坐計程車前往位於178街的港務局巴士站，並搭乘巴士離開紐約市。在上周末，紐約市警局的偵探則抵達喬治亞州，調查人員表示，嫌犯於11月24日乘坐從亞特蘭大出發的巴士抵達紐約，但尚不清楚他的行程是否就是從亞特蘭大開始。

紐約市 賓州 亞特蘭大

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