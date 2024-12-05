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拖延、拒賠、抗辯 殺聯合健保CEO的子彈刻這3字

兇手的微笑 射殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光

射殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 曾在上城青旅逗留

世界新聞網王若馨、記者劉梓祁／即時報導
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城希爾頓酒店外遭槍殺，紐約警察局5日發布了顯示槍手正面的新照片。

槍手在照片中露出了笑臉。之前披露的監視器畫面只露出了他的半張臉，因為他帶著面罩。

消息人士表示，最新照片在曼哈頓上西區(Upper West Side)一家青年旅館拍下，嫌犯或在內過夜並與兩名陌生男子同住一個房間。該酒店位於103街交阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave.)附近，警方仍在尋找該名槍手，通緝令也已張貼在外。槍手在開槍射殺湯普森後，逃入中央公園並失去蹤影。

警方表示，當局正在調查犯罪現場彈殼上的刻字。這些文字包括「延遲」(Delay)和「拒絕」(Deny)，可能與健康保險公司不予支付患者索賠有關。此前，聯合健保曾因拒賠行為遭到患者、民選官員和其他群體的批評。

兩個詞彙也與一本2010年出版的書籍「延遲、拒絕、防禦」(Delay, Deny, Defend)相像，其指保險公司的理賠部門通過不履行保單條款、少付賠款來提高利潤，而作者費曼(Jay M. Feinman)拒絕對媒體置評。

5日上午，案發地希爾頓中城酒店(New York Hilton Midtown)外已恢復平靜，僅有十餘位記者留在現場。湯普森遇害時的出入口也被解封，不斷有遊客手提行李箱進出或在外吸菸。

目前，警方正在調查槍手是否是騎一輛未標記的電動自行車逃離，而非此前所稱的Citi Bike。Citi Bike在紐約的運營商「Lyft」公司的發言人4日晚間表示，公司已被告知槍手並未使用Citi Bike，但警方尚未對此予以確認。

多名在聯合健保就職的華人4日表示，通過新聞知道湯普森遇襲的消息，對此感到震驚和不安，但日常工作未有受到影響。當前，市警懸賞1萬元徵集線索。

紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

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