聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
全國最大醫療保險公司之一聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)，4日(周三)早晨在一次被紐約市警(NYPD)稱為「明目張膽的定點襲擊」中被槍殺後，警方開始了全城緊急搜捕行動，並懸賞1萬元徵集線索。
市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)在同日的記者會上表示，槍手犯案時埋伏在希爾頓中城酒店(NY Hilton Midtown)外，避開其他路人，專門等待湯普森，隨後從背後向他開槍。
在第六大道和第七大道之間的54街案發現場，警方找到了三枚彈殼，警方還在嫌犯逃離的區域找到一部手機，目前正在分析其是否與案件有關。截至4日傍晚，調查人員仍在搜尋槍手，據稱最後一次發現他在中央公園。
警方發布的監控圖像顯示，嫌犯在開槍時身穿黑色連帽衣、肩背灰白色書包，犯案後騎一輛Citi Bike電單車逃離。知情人透露，嫌犯在案發前還曾出現在附近的一家星巴克。監控畫面顯示，一名白人男子穿著深色連帽外套，戴著黑色口罩走入櫃台前。
多名在聯合健保就職的華人表示，通過新聞知道湯普森遇襲的消息，對此感到震驚和不安，但日常工作未有收到影響。
根據初步調查，嫌犯在案發前至少提前十分鐘到達現場。監控視頻顯示，嫌犯尾隨身穿藍色西裝的湯普森，隨後發射多槍，疑似先擊中對方小腿，後擊中背部，湯普森試圖邁出幾步並轉身面向嫌犯，但最終倒在人行道上。
警方表示，調查人員將捕捉槍手在案發前後的行動軌跡，同時也會與湯普森的親近人士談話，並仔細翻閱他的社交媒體記錄，以拼湊出案發前的時間線。市警總探長肯尼(Joseph Kenny)指，Citi Bike的電子數據也會用於追蹤嫌犯。
根據執法部門和媒體報導，早上大約6時30分，兇手在距離湯普森被槍擊地點約175呎的位置被發現。6時44分，湯普森從下榻的酒店走出前往希爾頓酒店。
隨後，在仍未確定時刻，槍手從一輛車後走到人行道，接近湯普森並從背後向他開槍。警方表示，槍手在繼續向湯普森開槍時，疑似遇到槍支卡殼。6時46分，警方接到報警電話稱有人中槍。期間，槍手進入54街與55街之間的一條小巷，隨後在第六大道騎電單車朝公園逃離。6時48分，槍手被目擊騎車進入中央公園的中心大道(Center Dr.）。同一時間，警員到達現場，並實施急救。7時12分，湯普森在醫院被宣布死亡。
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