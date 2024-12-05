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聯合健保執行長湯普森遭槍殺 涉內線交易、詐欺正被調查

編譯陳韻涵／綜合報導
現場監視錄影顯示，蒙面兇嫌是在湯普森背後朝他連開數槍，湯普森當場倒地身亡。(美聯社)
現場監視錄影顯示，蒙面兇嫌是在湯普森背後朝他連開數槍，湯普森當場倒地身亡。(美聯社)

聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在紐約曼哈頓街頭遭暗殺，他因內線交易和詐欺面臨司法部調查和法律訴訟。

50歲的湯普森在投資人會議前離開希爾頓(Hilton)酒店，遭蒙面歹徒近距離從背後槍殺，紐約警方認為，這是一起針對性的蓄意襲擊，兇手仍在逃。

湯普森領導的聯合健保是美國最大私人健保公司，司法部去年對其母公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）是否不公平的限制競爭對手展開反壟斷調查；今年5月，好萊塢市(City of Hollywood)消防員退休基金(Firefighters' Pension Fund)對湯普森和其他高層興訟，指湯普森拋售逾31%的股票並獲利1510萬元之前，未向投資人坦白公司遭聯邦調查的事實。

消防員退休基金在法律文件中表示，湯普森和其他公司高層在四個月內脫手價值逾1億1700萬元的聯合健保公司普通股(common stock)；當時，內部人士已知悉聯邦反壟斷調查，但大眾被蒙在鼓裡。

美國最大的州公共退休基金「加州公務員退休系統」(California Public Employees' Retirement System)10月跟進提告且提交修正文件，要求以陪審團的方式，審理湯普森等聯合健保公司高層的案件。

華爾街日報(WSJ)今年2月報導，聯邦調查人員持續偵訊審視健康集團的競爭領域。

調查人員詢問的問題包括，聯合健康集團旗下的「聯合健保」和「臥騰」(Optum)醫療服務等不同部門之間的特定關係，後者擁有醫師團體及其他資產。

WSJ報導指出，司法部下令調查聯合健保公司的聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)計費方式，以了解醫生是否誇張描述病患的疾病，誤導政府增加開支。

湯普森2021年被任命為聯合健保公司的執行長，每年薪酬1000萬元；湯普森擔任執行長前，他在聯合健保公司內部負責紅藍卡的保險業務。

50歲的聯合健保公司執行長湯普森所領導的這家公司是美國最大的私人健保公司，司法部...
50歲的聯合健保公司執行長湯普森所領導的這家公司是美國最大的私人健保公司，司法部去年對其母公司聯合健康集團是否不公平的限制競爭對手展開反壟斷調查，湯普森和其他高層也挨告。(美聯社)
兇嫌在希爾頓酒店外行刺得手後，騎E-Bike快速逃逸。(路透)
兇嫌在希爾頓酒店外行刺得手後，騎E-Bike快速逃逸。(路透)

健保 退休 聯邦醫療保險

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