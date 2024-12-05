聯合健保執行長湯普森遭槍殺 涉內線交易、詐欺正被調查

現場監視錄影顯示，蒙面兇嫌是在湯普森背後朝他連開數槍，湯普森當場倒地身亡。(美聯社)

聯合健保 公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)4日在紐約曼哈頓街頭遭暗殺，他因內線交易和詐欺面臨司法部調查和法律訴訟。

50歲的湯普森在投資人會議前離開希爾頓(Hilton)酒店，遭蒙面歹徒近距離從背後槍殺，紐約警方認為，這是一起針對性的蓄意襲擊，兇手仍在逃。

湯普森領導的聯合健保是美國最大私人健保公司，司法部去年對其母公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）是否不公平的限制競爭對手展開反壟斷調查；今年5月，好萊塢市(City of Hollywood)消防員退休 基金(Firefighters' Pension Fund)對湯普森和其他高層興訟，指湯普森拋售逾31%的股票並獲利1510萬元之前，未向投資人坦白公司遭聯邦調查的事實。

消防員退休基金在法律文件中表示，湯普森和其他公司高層在四個月內脫手價值逾1億1700萬元的聯合健保公司普通股(common stock)；當時，內部人士已知悉聯邦反壟斷調查，但大眾被蒙在鼓裡。

美國最大的州公共退休基金「加州公務員退休系統」(California Public Employees' Retirement System)10月跟進提告且提交修正文件，要求以陪審團的方式，審理湯普森等聯合健保公司高層的案件。

華爾街日報(WSJ)今年2月報導，聯邦調查人員持續偵訊審視健康集團的競爭領域。

調查人員詢問的問題包括，聯合健康集團旗下的「聯合健保」和「臥騰」(Optum)醫療服務等不同部門之間的特定關係，後者擁有醫師團體及其他資產。

WSJ報導指出，司法部下令調查聯合健保公司的聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)計費方式，以了解醫生是否誇張描述病患的疾病，誤導政府增加開支。