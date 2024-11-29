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感恩節蒙陰影 紐約布碌崙連傳火災

記者馬璿╱紐約即時報導
28日凌晨，位於8大道住有華裔居民的大樓起火，所幸無人傷亡。(翻攝自Citizen)
28日凌晨，位於8大道住有華裔居民的大樓起火，所幸無人傷亡。(翻攝自Citizen)

28日感恩節是與家人團聚歡慶的重要節慶，紐約布碌崙(布魯克林)卻因火災影響歡樂氣氛。感恩節凌晨，位於8大道住有華裔居民的大樓起火，所幸無人傷亡，起火原因市消防局仍在調查中；而在布碌崙高地(Brooklyn Heights)一處民宅則是於中午意外起火，雖同樣未造成傷亡，但因周圍大樓一氧化碳濃度過高進而影響電力供給。

感恩節近凌晨一時，位於布碌崙華社8大道41街807號的四層樓民宅發生火災，消防人員接獲報案後派出60名消防員到場滅火，半小時後便控制火勢，起火原因仍在調查中。據瞭解，在消防人員仔細搜查一樓與二樓後，發現起火點疑似位於民宅一樓的美髮店，但並未在起火點發現住戶，也無人在這起火災中受傷。

另一起火災則是發生在布碌崙高地的雷姆森街(Remsen Street)76號，市消防局表示，一輛汽車下的水溝蓋因不明原因起火，火勢蔓延至附近四樓層的民宅，消防員在附近兩棟建築中檢測到高濃度的一氧化碳。周圍三棟受到火災影響的建築物將電力切斷後即撤離住戶。市消防局副局長科克蘭表示，火災並未造成傷亡，消防人員進到屋內後也協助保存住戶的感恩節餐點，市消防局推測起火原因恐為電器故障。

布碌崙 感恩節 8大道

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