紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約市皇后區 道格拉斯頓鎮(Douglaston)一對夫婦在去年斥資200萬元購買了一棟滿意的退休居所，卻因為遭遇租霸，在近半年之後仍然無法搬入；近日他們與租霸再次對簿公堂，這對夫婦表示願意支付14萬元請他搬出，但是租霸卻因金額嫌少，一口拒絕。

蘇珊娜(Susana Landa)和丈夫約瑟夫(Joseph Landa)在去年10月，在皇后區道格拉斯頓花費200萬元購買了一棟居所，但該房產的前房主的居家護理員弗洛雷斯(Brett Flores)拒不搬出，讓他們頭疼萬分。

據悉，弗洛雷斯曾是一名男模，他於2019年從洛杉磯搬到紐約市，並被當時居住在該房產的手錶公司高管費爾南德斯(Bernard Fernandez)雇用，成為他的護理員，費爾南德斯於去年1月去世，弗洛雷斯聲稱，前主人在去世後把房子留給了他。

蘇珊娜說，弗洛雷斯手上沒有協議，沒有租約，「什麼都沒有，嚴格來說，他只是一名前雇員，他為去世的人工作，僅此而已。」

不但不肯搬出，弗洛雷斯還破壞房產，讓房子裡的一個汙水池堵塞，導致後院被淹，導致蘇珊娜夫婦被迫拆除了一個門廊和房子的大部分景觀，房子如今看起來破破爛爛，年久失修。而且，弗洛雷斯在房子的門上留下了一張紙條，上面寫著新主人不得不經過他同意就進入，且如果試圖聯繫他，會將被「視為騷擾」。

蘇珊娜夫婦補充，他們之前看到弗洛雷斯在出租網站上出租房間，每晚50元，目前這些廣告已經被刪除，「弗洛雷斯很了解法律系統，他知道如何在沒有律師的情況下獨自生活，不用繳房租，同時出租房間賺取收入，還破壞公物。」

雙方多次上庭，進展緩慢，弗洛雷斯還多次藉故推遲，最近一次上庭在18日，弗洛雷斯律師說，蘇珊娜夫婦同意支付14萬元給弗洛雷斯，「他需要這筆錢為家人購買足夠的住房，一旦他拿到了這筆錢，他就不會賴著不走了。」

然而蘇珊娜方表示，為求速戰速決，確實答應給他錢，但弗洛雷斯拒絕了這筆錢，還要求更多。

最近，州參議員劉醇逸及州眾議員 金兌錫在州參眾兩會分別提出的「S8996」以及「A9772」號法案被納入新財年紐約州財政預算，該法案將在法理上區別「占屋者」及擁有住房權益的租客，強调「占屋者」不享有合法租戶、居住人員或業主們所擁有的相關權益與保護。