法拉盛大樓飄臭雞蛋味 疑硫化氫洩漏

維多利亞公寓大樓門口的瓦斯排氣管。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 市中心一大樓近日發生疑似瓦斯洩漏，消防人員迅速作出反應，氣味也在半小時內消散；但居民稱，在現場還聞到類似臭雞蛋 的味道，疑似硫化氫洩漏，專業人員提醒人們碰到此類情況迅速撤退，並聯繫消防局。

根據市消防局，10日下午3時1分接獲報告，稱位於三福大道133-38號的維多利亞公寓大樓地下室有瓦斯異味，他們迅速響應，但是到現場時，異味已經消散，消防人員搶修期間，叮囑居民切勿打開瓦斯。事件於3時31分解決，沒有任何人員受傷。

但有居民反映，居民尤其是高樓層居民都聞到了臭雞蛋的味道，疑似從下水道溢出，還聽到「咕嘟咕嘟」的聲音，聯合愛迪生電力公司(ConEdison)也來到現場清理下水道淤堵，疑似硫化氫洩漏；據悉，下水道堵塞可以導致硫化氫洩漏，因為下水道系統中的有機物質，如生活汙水、廢物殘渣等，在缺氧條件下會被微生物分解，這一過程可能產生硫化氫。