州眾議員提案曼哈頓醫護、病人豁免堵車費 遭否決

有共和黨州眾議員提案，對醫護人員、急救人員和在曼哈頓就醫的病人免除15元的曼哈頓中下城堵車費，但遭到否決。(路透)

此前有共和黨州眾議員 提案，對醫護人員、急救人員和在曼哈頓 就醫的病人免除15元的曼哈頓中下城堵車費 ，但該提案在州眾議會企業、機構和特許委員會(Committee on Corporations, Authorities and Commissions)被否決。

提案由共和黨州眾議員畢范(Anil Beephan)提出，原計畫的豁免群體還包括市政員工。不過，在大都會運輸署(MTA)此前決定的豁免群體中，市政員工已經在內。根據提案，在曼哈頓從業的醫護以及在曼哈頓尋求治療的病人，都可豁免堵車費。

畢范表示，堵車費對這些群體來說負擔太重，「市政員工、醫護人員和病人在過橋前往曼哈頓時，不應該對這筆不公平的費用感到擔心。」

此前有急救醫療技術員和護理員的「Local 2507」公會就表示，堵車費將強制其成員為駕車前往曼哈頓繳費，從而導致其服務市民的本質受到影響，並最終導致市內部分繁忙社區的緊急求助響應時間增加，和招聘急救醫療人員更加困難。

另外，華埠的堵車費反對者也表示，社區內診所眾多，不少年長的華人病患都需要從其他地區到華埠就診，若無法豁免堵車費，將對這些病患造成不小的經濟負擔。

不過，州眾議會企業、機構和特許委員會主席澤布羅斯基(Kenneth Zebrowski)9日表示，他雖然不支持堵車費，但仍然認為通過立法進行這種零碎的規定是設立堵車費豁免的最佳方式。「我們有150位眾議員，那麼對堵車費就有150種不同的想法。如果要擴大堵車費豁免的話，就得想辦法再增加額外收入來源，這個法案還討論了赴診問題，問題無窮無盡。」

堵車費預計在6月15日生效，所有進入曼哈頓60街以南的車輛都需要交15元的堵車費，卡車繳費更高，市政車輛、通勤巴士等可豁免。

目前，堵車費計畫遭到多起訴訟，其中新澤西州訴MTA一案的庭前辯論剛結束，法官預計將在今年6月堵車費生效之前做出裁決，估計也將成為另外幾個訴訟的先例。