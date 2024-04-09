紐約市議員提案將外賣平台小費頁面移回付款前

外賣郎表示，小費頁面的調整使得外賣郎收到的小費明顯減少。(記者范航瑜／攝影)

市議員阿布魯(Shaun Abreu)9日表示將在本周發起提案，要求外賣平台讓顧客在下單前選擇小費，而非收到外賣後。

阿布魯向媒體「Gothamist」表示，他計畫在11日(周四)的市議會會議上提出兩項相關措施。第一項要求將小費頁面恢復至結帳處，第二項要求將最低小費建議設定為訂單費用的10%。

外賣平台DoorDash此前表示，由於人力等成本上升，平台需要向用戶收取更多費用，因此他們將小費頁面移至食物送達後。Uber和GrubHub也曾表示，小費頁面的變化是成本上升造成的。

阿布魯表示，外賣平台此舉是對於外賣郎最低工資漲薪的「明顯報復」。紐約州高等法院去年年底做出裁決，要求包括Uber、DoorDash和Grubhub在內的應用程式，必須遵守市府頒布的「外賣郎最低時薪 法」。市長亞當斯 (Eric Adams)1日宣布，將外賣郎的最低時薪提高至19.56元，不包括小費，並將於明年4月再次上調。

「國際外賣工聯盟」(International Alliance of Delivery Workers)的主席聶大川此前曾表示，眾多外賣郎聯盟都在呼籲將小費頁面調整回去。「這會導致外賣郎失去本身應該得到的一些小費，但之後很多顧客會把這件事給忘掉。」

紐約市 消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)表示，外賣平台此舉使得顧客更少選擇給小費。「我們絕對不支持這些做法，我們期待出台法案，撤銷這些減少消費者選擇，並錯誤懲罰外賣郎的舉動，」該機構發言人桑切斯(Stephany Vasquez Sanchez)表示。

外賣郎在外賣平台中的身分近似獨立合同工，平台通常不會給他們提供健康保險等福利。他們還需自行承擔交通和車輛維護等成本。但同時，他們又與獨立合同工不同，無法決定自己的薪資，處於法律的灰色地帶。議員阿布魯表示，他正在起草另一項提案，計畫將於下個月提出，該提案將要求公司提高薪酬透明度，公開外賣郎的總在線時長、實際工作時長以及薪資。