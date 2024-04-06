紐約曼哈頓將收堵車費 上西區變通勤族「公共停車場」

堵車費還未開始徵收，曼哈頓上西區停車位已經一位難求。(記者范航瑜／攝影)

紐約市曼哈頓 收取堵車費 尚未開始，上西區就已成為通勤者躲避堵車費的「公共停車場」。該區本就稀缺的停車位，如今更是一位難求。就連支持堵車費的官員也表示，堵車費將導致更多車輛湧入上西區、皇后區和布碌崙(布魯克林)等地，爭奪停車位。

「這裡的情況已經難以忍受，」曼哈頓西79街居民的巴魯克(Renee Baruch)接受媒體「紐約郵報」表示。據她觀察，自1月以來，每天早上都有愈來愈多的掛外州車牌的車輛進入該街區，「河濱大道(Riverside Drive)街道兩旁，來自四面八方的車都到這裡停車，而且每天車輛的車牌都是相同的」。

預計從6月中旬起，大都會運輸署(MTA )將向進入曼哈頓60街以南地區的私家車徵收15元的堵車費，夜間為3.25元。反對者認為，一旦收取堵車費的措施上路，將會有更多車主為了避繳費用，湧入收費區以外的地區。就連支持堵車費的曼哈頓區長李文(Mark Levine)也承認，收堵車費將導致「郊區通勤者」在上西區．布碌崙和皇后區等地停車。

史泰登島的共和黨籍國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示：「上西區、史泰登島北部和布碌崙都將遭遇更嚴重的壅堵和污染。人們會尋找附近的停車位，然後乘坐公交車、火車或步行來避開堵車費。這不是治理壅堵，這不過是把壅堵重新分配到別的社區。」

但MTA說，收堵車費不會影響街邊停車位的數量。MTA與紐約市交通局合作，做過「60街以北和以南的停車研究」。MTA在聲明中解釋說，研究發現上西區等地都不會收到重大影響。

「我們努力減少中央商務區的壅堵，代價卻是讓我們的社區更加壅堵嗎？」上西區街區協會和社區團體聯盟主席安德森(Steve Anderson)說。他表示MTA官員並未就堵車費與上西區居民諮商討論。