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亞當斯貪腐案 土耳其航班免費升艙遭調查

記者張心／紐約即時報導
聯邦調查局(FBI)正在審查亞當斯曾獲得的土耳其「最高級賓客」待遇，包括免費享受前往土耳其旅行時的昂貴升艙座位。(市長辦公室提供)
聯邦調查局(FBI)正在審查亞當斯曾獲得的土耳其「最高級賓客」待遇，包括免費享受前往土耳其旅行時的昂貴升艙座位。(市長辦公室提供)

自去年底開始對紐約市長亞當斯(Eric Adams)「貪腐案」的調查又有新進展，根據「紐約時報」最先援引的知情人士消息，聯邦調查局(FBI)正在審查亞當斯曾獲得的土耳其「最高級賓客」待遇，包括免費享受前往土耳其旅行時的昂貴升艙座位。

據悉，聯邦調查局和紐約南區聯邦法院目前將調查重點，聚焦在亞當斯曾擔任布碌崙(布魯克林)區長期間，前往土耳其進行的多次國際旅行。調查員已經對時任土耳其駐紐約總領事厄茲古爾(Reyhan Özgür)、為亞當斯與土耳其政府聯絡的市府官員阿巴索娃(Rana Abbasova)、以及其首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)的家宅進行搜查，並扣押了亞當斯的電子設備。

在亞當斯的手機短信中，調查員發現其涉嫌協助土耳其外交機構干預行政流程的紀錄，並持續挖掘其是否曾和土耳其政府合謀，將外國資金注入競選經費。目前，調查員們已經掌握確切證據，表明厄茲古爾曾幫助亞當斯進行土耳其航空公司的座位升艙，由阿巴索娃協助對接具體事宜。

然而，尚不清楚亞當斯曾在搭乘土耳其航空公司時，接受了多少次這樣的免費升艙服務，也不知這些「高級服務」的總價值為多少。但根據2023年的機票價格，搭乘土耳其航空公司商務艙、從美國飛往土耳其的往返票價，通常至少為每張3400元，大約是經濟艙位的四倍之多。此外，調查員們也還不清楚，厄茲古爾、土耳其航空公司及土耳其政府，從免費給予亞當斯的升級服務中獲得了怎樣的利益。

亞當斯的法律顧問麥吉爾(Brendan McGuire)認為，亞當斯獲得升艙服務並無不妥，「擔任區長時期的現任市長，始終透明公開自己的土耳其旅行，他沒有獲得任何不當的升級服務，也沒有因為升級而做出過不恰當的行為。我們期待這項調查能夠公正且及時地結束。」

土耳其 亞當斯 布碌崙

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