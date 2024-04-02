因糖尿病而犯罪？紐約男把人揍到昏迷 因認罪協議免坐牢

紐約建築工人卡班(左)在電梯裡重拳攻擊該樓住戶雷根。(擷自YouTube@PIX11 News)

紐約郵報(New York Post)2日報導，一名在電梯裡重拳攻擊該樓住戶的建築工人，想要以糖尿病為由脫罪，他可能會與檢方達成認罪協商而避免牢獄之災。

49歲的卡班(Andrew Caban)去年在曼哈頓 一棟公寓裡，出拳毆打61歲男子雷根(Richard Regen)的頭部，直到雷根癱軟倒下後，他才步出電梯。

卡班1日在曼哈頓刑事法庭說，自己從小就罹患糖尿病，以前也出現過低血糖的症狀。

卡班的辯護律師布拉斯伯格(Effie Blassberger)說，如果卡班的糖尿病當時有受到控制，這起事件就不會發生了。

卡班原本面臨的是最高監禁一年的徒刑，但在與檢方達成三級魯莽傷害(reckless assault)的認罪協議後，可以因輕罪而不用入獄。

遭到卡班毆打的雷根因腦出血及外傷住院八天，接受了腦部手術。他的腦部遭到永久性損傷。

雷根在這起事故發生前，已經因中風 而持續復健兩年，當天他原本計畫前往復健中心，排練康復演說；施工的卡班為了讓電梯停留在他所在的樓層，多次按住電梯按鈕不放，在雷根對他說不能霸占電梯後，卡班說「你想被打嗎？」並對雷根報以兩起重拳。

助理地方檢察官羅賓遜(Daniel Robinson)則對法官說，卡班有一個女兒，這是他第一次觸犯刑事罪，他已對自己的所作所為感到後悔。 紐約建築工人卡班(左)在電梯裡重拳攻擊該樓住戶雷根。(擷自YouTube@PIX11 News)

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